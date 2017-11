ELEZIONI SICILIA 2017/ Regionali, risultati e sondaggi: Berlusconi, “votare M5s è masochismo” (ultime notizie)

03 novembre 2017 Niccolò Magnani

Elezioni Regionali Sicilia, Nello Musumeci (LaPresse)

Nel suo comizio show tenuto ieri sera a Catania, Silvio Berlusconi - impegnato poi nella cena a tre con Matteo Salvini e Giorgia Meloni tra elezioni Sicilia, centrodestra e leadership futura - ha lanciato la volata a Nello Musumeci verso la vittoria nelle elezioni di domenica prossima. Il candidato Governatore del centrodestra è ancora in vantaggio secondo gli ultimi “sentimenti” e sondaggi filtrati nelle sedi dei partiti: la Sicilia si appresta al voto tra polemiche, scontri tra M5s e avversari, soprattuto, confermando come per davvero il voto siciliano sia il laboratorio per le elezioni nazionali della prossima primavera, piaccia o non piaccia agli elettori della bella Isola sul Mediterraneo. Il discorso di Berlusconi rimarrà nella storia di questa campagna elettorale soprattutto per questo passaggio: «Ai vostri concittadini dovete raccontare i pericoli che si corrono con esponenti del M5s al governo e al vertice della Regione», e non pago aggiunge, «Votare il M5s non è un atto di protesta, è masochismo, un masochismo che danneggia i figli e i nipoti della Regione». Si capisce così che è Cancelleri e non Micari l’avversario più temuto per il voto di domenica, dal momento in cui quello di Berlusconi è uno show quasi esclusivamente anti-grillino: «I 5 Stelle sono pauperisti, sono violenti nel linguaggio e sotto le urla c'è il nulla. Non hanno alcuna preparazione amministrativa e nelle città dove governano è un disastro, Roma in testa. Credo che questi signori non hanno né arte né parte, non hanno valori fondanti, sono diventati solo degli opportunisti e dei veri professionisti della politici». C’è tempo poi per una “promessa” elettorale lanciata a chi sosterrà Musumeci per la vittoria finale e riguarda niente meno che le tasse: «I siciliani che tornano a casa dall'estero possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi imposta, ma bisogna eliminare le pastoie burocratiche, eliminare le esportazioni».

SONDAGGI ELEZIONI SICILIA, MUSUMECI ANCORA IN VANTAGGIO

Il vantaggio secondo gli ultimi sondaggi espressi da Index Research prima del silenzio elettorale è ancora netto e, secondo quanto pubblicato da Affari Italiani ieri con gli ultimi “sentiment” dalle sedi dei partiti lo conferma: Nello Musumeci è il favorito per vincere lo scontro elettorale domenica in Sicilia, visto che secondo la legge elettorale regionale vince chi ottiene anche un solo voto in più dell’avversario. Stando ai dati prodotti da Index, il candidato sostenuto da Lega, Forza Italia e FdI avrebbe un 35% di consenso, seguito dal grillino Giancarlo Cancelleri al 32% e dal candidato sostenuto da Pd e Ap, Fabrizio Micari, al 22%. Il membro scelto e avanzato dalla sinistra extra Renzi, Claudio Fava, non riuscirebbe ad andare oltre al 9% ma nelle ultime settimane, specie con lo scontro tra Pd e Bersani, potrebbe aver recuperato qualche voto anche se non bastevole per finire davanti ai due favoriti proto-Governatori. Stando a quei sondaggi sulle Elezioni siciliane, gli indecisi sarebbero ancora al 24% e l’affluenza invece stabile sul 50% circa degli aventi diritto al voto.

