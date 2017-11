Bufale e brogli elezioni Sicilia/ Regionali 2017, fake news nei sondaggi e lo scivolone di Grillo...

04 novembre 2017 Silvana Palazzo

Bufale, fake news e brogli elezioni Sicilia (Foto: LaPresse)

Bufale e fake news possono nascondersi anche nei sondaggi. C'è uno che riguarda le elezioni in Sicilia che sta facendo discutere: ci riferiamo a quello dell'agenzia Keix, l'unico che dà in vantaggio Cancelleri su Musumeci. Per molti questa indagine sarebbe invece una sorta di fake news: per il Giornale, che riprende a sua volta la Stampa, sarebbe un falso. «Infatti della società che avrebbe effettuato la rivelazione, la Keix per Marketing in politica, non c’è traccia sul portale curato dalla presidenza del Consiglio», cioè sondaggipoliticoelettorali.it. Secondo una norma del 2000 devono essere resi obbligatoriamente disponibili tutti i sondaggi che hanno valenza politica ed elettorale, ma sul sito della società ci sono pochi contenuti e diverse notizie che riguardano invece il Movimento 5 Stelle. Questa società di ricerca è un «fantasma». Su sndaggipoliticielettorali.it compare però una rilevazione di Mrs srl Keix in data 20 ottobre: è possibile che questo sondaggio sia stato inserito sul sito di riferimento del governo in seguito ai pezzi pubblicati sul web. I dubbi restano.

LA CLAMOROSA BUFALA DI GRILLO SULLA NIGERIA

In occasione delle elezioni siciliane il Movimento 5 Stelle ha diffuso una fake news: Beppe Grillo ha proposto la Nigeria come esempio di benessere e sviluppo da imitare per crescere e prosperare, a differenza di quanto dichiarava anni fa Alessandro Di Battista, il quale aveva detto che era nelle mani dei terroristi di Boko Haram e che in quel paese il virus Ebola dilaga. La prima bufala è stata sbugiardata dal Foglio, la seconda addirittura fu votata tre anni fa come la peggior bufala sul sito italiano di factchecking PagellaPolitica, finendo anche sul New York Times. Nel corso di un comizio a Catania il leader dei pentastellati ha indicato la città di Lagos come modello di riferimento: «Capitale della Nigeria, 5 milioni di abitanti, nel centro dell'Africa, è considerata una delle Capitali dove si vive meglio al mondo. Se guardate le fotografie è pazzesca, sembra Las Vegas, verde, spiagge, palme». In realtà Lagos non è la capitale della Nigeria: dal 1991 lo è Abuja. Inoltre, Lagos ha quasi 14 milioni di abitanti, ma la cosa più sbagliata è che a Lagos si viva bene. Secondo tutte le principali classifiche è uno dei luoghi peggiori al mondo per qualità di vita. Il Quality of living city rankings di Mercer, una classifica delle città in base alla qualità di vita, sistema Lagos al 212esimo posto su 231 città considerate in tutto il mondo: cioè tra le ultime 20.

IL TIMORE BROGLI IN SICILIA

C'è anche il rischio brogli in Sicilia: Danilo Toninelli del M5s ha chiesto al governo di adottare iniziative per avanzare all'Osce la richiesta di invio di osservatori elettorali alle elezioni regionali siciliane, perché «nulla lascia presagire che esse saranno libere da inquinamenti estranei alle logiche proprie di una competizione in un Paese democratico». Le elezioni siciliane destano particolare preoccupazione a causa della presenza di «numerosi personaggi sotto inchiesta ovvero sotto processo ovvero condannati in primo grado ovvero figli di personaggi politici oggetto di pesanti inchieste e condanne nel recentissimo passato», per non parlare del fatto che «vi sono anche numerosi casi di candidati sotto inchiesta per reati legati specificamente al procedimento elettorale». Insomma, il timore è che ci sia un "inquinamento", da qui la richiesta al governo di «adottare tempestivamente iniziative, anche normative, per avanzare all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) la richiesta di invio di osservatori elettorali in occasione delle prossime elezioni regionali siciliane del 5 novembre, al fine di assicurare la loro presenza presso gli uffici elettorali di sezione».

