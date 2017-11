Come si vota in Sicilia/ Dove e quando si svolgono le Elezioni Regionali 2017: lo spoglio da lunedì mattina

Elezioni Sicilia 2017, in programma le Regionali domani domenica 5 novembre 2017: dove, come e quando si vota, i candidati e i possibili scenari post elezione

Elezioni Sicilia 2017, domani 5 novembre 2017 oltre 4 milioni e mezzo di siciliani chiamati alle urne per scegliere il prossimo governatore della Regione e per eleggere i deputati della nuova assemblea. Sono cinque i candidati a governatore per il post Rosario Crocetta: Nello Musumeci (Diventerà Bellissima, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con Salvini, UDC, Rinascimento Popolari e Autonomisti con Idea Sicilia), Giancarlo Cancelleri (Movimento Cinque Stelle), Fabrizio Micari (Partito Democratico, Alternativa Popolare con i Centristi, Sicilia Futura - PSI, Lista Micari con Arcipelago Sicilia e il Megafono), Claudio Fava (Cento Passi con MdP, RC, Sinistra Italiana, Possibile) e Roberto La Rosa (Siciliani Liberi, indipendentista). Elezioni molto importanti anche in ottica nazionale, come possibile trampolino di lancio in vista delle elezioni politiche in programma nella Primavera del 2018. Le urne siciliane saranno aperte domani 5 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

COME SI VOTA IN SICILIA, QUANDO E A CHE ORA: LA SCHEDA ELETTORALE

Urne aperte dalle 8.00 alle 22.00, 4 milioni e 600 siciliani chiamati ai seggi per eleggere il prossimo governatore della Regione. I cittadini siciliani dovranno presentarsi ai rispettivi seggi muniti di tessera elettorale e un documento di identità: verrà consegnata loro una scheda gialla suddivisa in rettangolo, ognuno corrispondente ad una lista provinciali. Di fianco a questo il nome del capolista della lista regionale collegata, candidato alla carica di presidente della Regione. I siciliani dovranno barrare con una ‘x’ la lista provinciale prescelta e, inoltre, potrà esprimere una preferenza per il deputato regionale, scrivendo il nominativo del candidato. Sulla destra segnerà con un’altra ‘x’ il nome del candidato alla presidenza della Sicilia o il simbolo della lista o, infine, entrambi. Possibile il voto disgiunto, ovvero il voto per una lista regionale e una lista provinciale non collegate tra loro: qualora venisse indicato solo la preferenza per la li sta provinciale, il voto andrà automaticamente al candidato della lista regionale, seguendo il cosiddetto “effetto trascinamento”. È invece previsto il voto disgiunto anche per un candidato alla presidenza e per una lista provinciale a lui non collegata (ad esempio, è possibile votare per Fava ma scegliendo come lista provinciale il Movimento 5 Stelle).

LO SPOGLIO: CHI VINCE LE ELEZIONI?

Le operazioni di spoglio elettorale dopo il voto delle Elezioni arriveranno, secondo la nuova disposizione della Legge regionale confermata dalla Corte Costituzionale, a partire dalle ore 8 di lunedì mattina, 6 novembre 2017. Ricordiamo che le elezioni del Presidente e dell’Assemblea Regionale sono contestuali e sono espresso a suffragio universale diretto: non prevedono dunque un secondo turno di ballottaggio, il Candidato Governatore che avrà anche solo un voto in più del suo avversario vincerà la tornata elettorale 2017 e potrà governare per i prossimi 5 anni. Per quanto riguarda invece l’elezione dell’Assemblea Regionale, il sistema prevede un proporzionale con correttivo maggioritario, nello specifico dei 70 seggi previsti in Ars 62 sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali; 1 posto al Presidente di Regione; 1 al capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata; fino ad un massimo di altri 6 posti che andranno ai candidati della lista regionale del Presidente eletto. Da ultimo, ricordiamo che non sono ammesse le liste per l’attribuzione dei seggi che hanno ottenuto meno del 5% totale regionale dei voti prodotti. (agg. di Niccolò Magnani)

LE PAROLE DEI CANDIDATI

Nello Musumeci, candidato del Centrodestra, ha parlato molto del rilancio dell'impresa: “Rilanciare l’impresa è l’unica fonte di ricchezza del territorio, non il denaro pubblico e la pubblica amministrazione. Riportiamo l’impresa al centro di ogni interesse e inneschiamo un meccanismo virtuoso per la nostra economia”. Sulla stessa linea Giancarlo Cancelleri, sostenuto dal M5S: “La Sicilia deve diventare la più grande impresa di turismo del mondo: in cinque anni, attraverso un fondo regionale sul turismo, bisogna iniziare a fare turismo tutto l’anno nella nostra Regione per creare nuovo lavoro. Se vinceremo le elezioni, nei primi dieci giorni di governo aboliremo i vitalizi e dimezzeremo gli stipendi dei parlamentari regionali”. Claudio Fava si è invece soffermato sulla campagna elettorale degli avversari ai microfoni di Sky TG 24: “E’ facile inseguire un applauso in piazza dicendo di voler tagliare i costi della politica, è più complicato dire ‘depuriamo la politica, la bonifichiamo dai tanti signori del voto’”. Fabrizio Micari riparte dai dati positivi: “Ci sono degli importanti segnali che bisogna registrare: un Pil che è cresciuto negli ultimi due-tre anni, di un turismo che è cresciuto in doppia cifra, di un brand che funziona molto bene, di un bilancio sano. Ci sono le condizioni per decollare, abbiamo un momento che non possiamo perdere”. Infine, pensiero indipendentista per Roberto La Rosa: “In Sicilia non c’è stato un partito che ha difeso la Sicilia, Siciliani Liberi si presenta con questo obiettivo. Indipendenza economica oggi e politica successivamente, vorremmo fare un referendum come in Catalogna”.

