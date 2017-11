FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE SICILIA/ Elezioni regionali, ordine candidati e liste a supporto: come votare

Fac simile scheda elettorale Sicilia: elezioni regionali, ordine candidati e liste a supporto. Ecco come votare: le informazioni e le istruzioni in vista del voto di domani

04 novembre 2017 Silvana Palazzo

Fac simile scheda elettorale Sicilia

FAC SIMILE, LA SCHEDA E' GIALLA: ECCO COME E' FATTA

Domani i siciliani saranno chiamati a recarsi alle urne per le elezioni per il Presidente della Regione e dell'Assemblea della Regione Siciliana. Gli elettori riceveranno nei seggi una scheda gialla, suddivisa in rettangoli, ognuno dei quali corrisponde a una lista provinciale. La scheda presenta il contrassegno di ciascuna lista che concorre nell'ambito provinciale, affiancato da una riga che è invece riservata all'eventuale indicazione della preferenza per un candidato alla carica di deputato regionale appartenente alla lista. Infine, a destra è riportato il nome del candidato alla carica di presidente della Regione, affiancato dal relativo contrassegno. L'elettore dovrà dunque barrare con una "X" la lista provinciale prescelta, poi ne dovrà mettere un'altra sul nome del candidato alla presidenza della Regione. Chi vuole anche esprimere la preferenza per un candidato deputato all'assemblea regionale, dovrà scrivere nome e cognome nell'apposita riga. Alle elezioni regionali siciliane è ammesso il voto disgiunto, quindi è possibile votare per un candidato alla presidenza e per una lista provinciale a lui non collegata. Se, invece, l'elettore dovesse indicare solo la preferenza per la lista provinciale, il voto andrà automaticamente al candidato della lista regionale.

L'ORDINE DEI CANDIDATI SULLA SCHEDA ELETTORALE: COME VOTARE

C'è stato nei giorni scorsi il consueto sorteggio per definire l'ordine in cui i candidati alla carica di governatore devono comparire sulla scheda elettorale. Si è tenuto all'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Palermo. Il primo nome che gli elettori siciliani troveranno quando apriranno la scheda gialla sarà quello di Giancarlo Cancelleri, secondo in ordine di apparizione Claudio Fava, poi Fabrizio Micari, Nello Musumeci e Roberto La Rosa. Accanto al primo candidato, Giancarlo Cancelleri, ci sarà soltanto il simbolo del Movimento 5 Stelle, mentre Claudio Fava sarà affiancato dalla sola lista Cento passi per la Sicilia. Sono quattro invece le liste a sostegno di Fabrizio Micari: Partito democratico, Alternativa popolare-Centristi per Micari, Arcipelago Sicilia-Micari Presidente e Sicilia Futura-Psi. Cinque invece le liste che sostengono Nello Musumeci: Forza Italia, #DiventeràBellissima, Udc, Popolari e autonomisti-Idea Sicilia e Fratelli d'Italia-Noi con Salvini. Infine, la lista Siciliani Liberi accanto a Roberto La Rosa.

