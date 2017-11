Sondaggi Elezioni Sicilia 2017/ Exit poll, Demopolis: Musumeci-Cancelleri al fotofinish

Sondaggi Elezioni Regionali Sicilia 2017, intenzioni di voto elettorali e politiche: ultime notizie e aggiornamenti, corsa al fotofinish tra Musumeci e Cancelleri

04 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Giancarlo Cancelleri (LaPresse)

DEMOPOLIS, REGIONALI SICILIA: CDX-M5S AL FOTOFINISH

Sono Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri a contendersi, salvo sorprese, le Elezioni Sicilia di domenica 5 novembre: i sondaggi prodotti prima del silenzio elettorale lo confermano, esattamente come gli ultimi dati ufficiosi che circolano nelle segreterie dei partiti in questi ultimi giorni di campagna elettorale, tanto che alcuni membri Pd hanno già cominciato a “prendere distanze” da Micari che non sarebbe al momento visto in grado di arrivare a contendersi il ruolo di successore di Crocetta. I dati prodotti dal sondaggio Demopolis realizzato prima del silenzio elettorale mostrano come il candidato del centrodestra Nello Musumeci (sostenuto da Diventerà Bellissima, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con Salvini, UDC, Popolari e Autonomisti con Idea Sicilia) è davanti di poco con un 36% contro il candidato grillino, fermo al 35%. Dietro Micari, sostenuto da Partito Democratico, Alternativa Popolare con i Centristi, Sicilia Futura - PSI, Lista Micari con Arcipelago Sicilia e il Megafono; chiude invece Claudio Fava ((sostenuto da Cento Passi con MdP, RC, Sinistra Italiana) al 7% e Roberto La Rosa, degli indipendenti siciliani di Siciliani Liberi, ad un basso 1% su base regionale.

EMG ACQUA, CENTRODESTRA IN CRESCITA

Il patto dell’arancino funziona, per ora: Salvini, Meloni, Berlusconi nei sondaggi volano assieme dopo il nuovo patto siglato in Sicilia per la compattezza del centrodestra non solo alle urne siciliane ma anche e soprattutto alle prossime Politiche del 2018. Il centrodestra infatti si presenta con un 33,3% di consensi, frutto del 13,6% della Lega, del 13,2% di Forza Italia, del 5% di Fratelli d’Italia e dello 0,8% del Movimento Animalista di Maria Vittoria Brambilla. Segue il centrosinistra che con un Pd in calo necessità sempre di più dell’appoggio della Sinistra radicale (al 6,1%), visto che il 31,4% non varrebbe per arrivare al governo con la nuova legge elettorale del Rosatellum Bis. Pd al 26,5%, AP al 2%, Verdi allo 0,9%, Psi allo 0,9%, Svp allo 0,4% e Campo Progressista allo 0,6%. Chiude il Movimento 5 Stelle che non si discosta dal 28,8% delle possibili votazioni e con Art1.Mdp al 3% appena sopra Sinistra Italiana di Fratoianni al 2%.

