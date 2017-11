Claudio Fava/ Elezioni regionali Sicilia 2017 risultato, sondaggi exit poll (ultime notizie)

Claudio Fava, chi è il candidato della sinistra per le elezioni per la presidenza della Regione Sicilia: chi lo sostiene, il programma elettorale e le ultimissime news

Claudio Fava, elezioni Regionali Sicilia 2017

Claudio Fava è il candidato della Sinistra per la presidenza della Regione Sicilia. Cento Passi per la Sicilia è il titolo del progetto di Fava, un programma per "restituire alla Sicilia buone pratiche e buona politica" in un territorio i cui dati sono disastrosi come sottolinea sul suo sito: 40 per cento di famiglie a rischio povertà, 57 mila posti di lavoro persi nell’ultimo anno e una riduzione del 50 per cento degli investimenti. Claudio Fava presenta un progetto intento a liberare la Sicilia, presentando di conseguenza una sfida ambiziosa. “Avere una visione”, il ruolo della politica nel governo della Regione, colpito dalla mala amministrazione delle gestioni precedenti. Come riporta il sito del candidato, tre idee rafforzano la sua idea, “tre parole che segnino il discrimine tra il passato e il futuro: i diritti, la cura, l’innovazione”. Un programma elettorale che comprende passi in avanti nello studio, nella ricerca, nella formazione; e ancora: nel lavoro, nell’innovazione, nella dignità sociale e nel contrasto della povertà.

I SONDAGGI ELEZIONI IN SICILIA

E' praticamente impossibile, secondo i sondaggi, che Claudio Fava diventi il nuovo governatore della Sicilia. Gli ultimi dati pubblicati dalle agenzie specializzate, danno il 7,6 per cento dei consensi al candidato di Sinistra: 36 per cento a Nello Musumeci (Centrodestra), 35 per cento a Giancarlo Cancelleri (Movimento Cinque Stelle) e 21 per cento Fabrizio Micari (Centrosinistra). Una candidatura, quella di Fava, che realisticamente non puntava alla vittoria e che, per di più, dà fiducia ai movimenti di sinistra che lo sostengono: in base ai dati forniti dai sondaggi elettorali, la percentuale di consensi è ben superiore alle proiezioni nazionali, che si attestano attorno al 3 per cento. Un voto importante per la coalizione dunque, un possibile trampolino di lancio in vista delle elezioni politiche previste in Primavera. E la speranza di Claudio Fava è quella di sottrarre ancora voti al rivale Fabrizio Micari, rappresentante del Partito Democratico, cugino-rivale di Mdp, che comprende 'gli scissionisti' del Pd.

CHI E’ CLAUDIO FAVA

Nato a Catania il 15 aprile 1957, Claudio Fava si è laureato in giurisprudenza ed è stato, in gioventù, membro della nazionale di pallanuoto. Giornalista pubblicista dal 1982, Fava ha collaborato con I Siciliani, quotidiano fondato dal padre Giuseppe, assassinato dalla mafia nel 1984 a Catania. Fino al 1986 ha raccolto la direzione del quotidiano, per poi collaborare con il Corriere della Sera, Il Mattino, L'espresso, l'Europeo, Avvenimenti e la Rai, in Italia e dall'estero. Nel 1991 è autore del libro La mafia comanda a Catania 1960/1991 ed ha vinto il premio Europa per i supi reportage sulla battaglia di Mogadiscio e sulla fuga di Siad Barre dalla Somalia. In politica, è stato dieci anni deputato al parlamento europeo ed oggi è vicepresidente della Commissione Antimafia. Il 4 settembre 2017 è stata ufficializzata la sua candidatura a Presidente della Regione siciliana, sostenuto da una coalizione di sinistra, composta da Articolo 1 - MDP, Sinistra Italiana, Possibile, Rifondazione Comunista e Verdi.

CHI SOSTIENE CLAUDIO FAVA: CANDIDATO DELLA SINISTRA

Claudio Fava è il candidato della Sinistra ed è sostenuto da numerosi partiti: Articolo 1 - MDP, Sinistra Italiana, Possibile, Rifondazione Comunista e Verdi. Nel corso della campagna elettorale, molti big dei partiti che lo sostengono sono intervenuti al suo fianco, a partire da Nicola Fratoianni, Segretario nazionale di Sinistra Italiana: "Sono sempre di più i siciliani che non vogliono rassegnarsi agli impresentabili, alle promesse da campagna elettorale di questo o quell'altro candidato, che si ricordano della Sicilia in campagna elettorale, ma tutto il resto del tempo consentono alle consorterie di mangiarsi il territorio". Presente in Sicilia anche Massimo D'Alema: "Claudio Fava può riportare alle urne gli elettori che se ne erano allontanati. Otterrà un buon risultato e porrà fine alla favoletta del partitino del 3%". Infine, il leader di MDP Pierluigi Bersani: "Noi non abbiamo svenduto la battaglia dei siciliani, quello lo hanno fatto gli altri. Rappresentiamo il volto pulito e credibile della politica".

