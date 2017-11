ELEZIONI OSTIA, X MUNICIPIO ROMA/ Risultato e come si vota: test Raggi dopo il commissariamento

Elezioni X Municipio Roma, risultato Ostia: come si vota, candidati e favoriti. Test importante per il sindaco Virginia Raggi dopo il commissariamento per mafia sul litorale

05 novembre 2017 Niccolò Magnani

Elezioni Ostia X Municipio Roma, test per la Raggi (LaPresse)

Si vota non solo in Sicilia ma anche a Roma in questo freddo 5 novembre 2017: le elezioni al X Municipio (quello di Ostia) dopo due anni di commissariamento per mafia sono in corso dalle ore 7 alle 23 di questa sera. L’ultimo “minisindaco” del Pd a Ostia, Andrea Tassone, è stato arrestato e condannato a 5 anni nell’ambito del processo complesso di Mafia Capitale con altri esponenti politici di primo piano tra i dem indagati e con presunti legami con i clan del litorale romano più famoso. Ostia ora prova a tornare alla normalità e con questo voto si cerca la nuova guida del X Municipio: a livello politico, il voto è ovviamente importante come test per M5s e Virginia Raggi, a due anni dalle Comunali stravinte nella Capitale ma con una marea di polemiche e critiche mosse per tutto quanto successo (e non) in questi primi mesi di Campidoglio a 5 Stelle. Si candida per il M5s Giuliana Di Pillo e per il Pd Athos De Luca, con il “terzo incomodo” Monica Picca di FdI per il centrodestra: si cerca di trovare una novità per questo municipio dopo mesi e mesi di irregolarità e tensione per una organizzazione pubblica completamente fallimentare. In totale sono 185.661 i residenti chiamati al voto (96.179 femmine e 88.862 maschi), distribuiti tra 183 sezioni (182 ordinarie e una speciale): per capire come si vota alle elezioni comunali di Ostia, le disposizioni sono abbastanza semplici. Un’unica scheda di colore rosa, si può votare solo un candidato presidente o una lista collegata esprimendo fino a due preferenze (un uomo e una donna, visto che con due uomini o due donne il voto verrà considerato nullo). Come in Sicilia in queste ore, è possibile il voto disgiunto: si vota cioe` un candidato presidente ma si esprime la preferenza per un candidato consigliere in una lista che sostiene un candidato presidente diverso.

I CANDIDATI

Sono in tutto 9 candidati alla Presidenza del Municipio per il ruolo di “minisindaco” dopo i due anni di commissariamento per indagini della Procura sui legami mafiosi: dei vari candidati sono 16 le liste in appoggio con in tutto 380 candidati per i 24 posti in Consiglio Comunale del X Municipio. Favorita, anche se su di lei pesano le difficoltà del sindaco romano grillino Virginia Raggi, è Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle: la sfida le è posta da Monica Picca (Fratelli d’Italia) per il centrodestra, mentre dopo i disastri recenti il Pd punta tutto sull’ambientalista Athos De Luca, già consigliere comunale e parlamentare. Per il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi, scende in campo Giovanni Fiori. Casapound corre con Luca Marsella: in corsa anche l’ex parroco e coordinatore della Caritas Franco De Donno, sostenuto da Sinistra italiana, infine si presenta Eugenio Bellomo, sindacalista e già consigliere ex Sel.

L’INCOGNITA AFFLUENZA

Peserà il dato dell’affluenza per capire se i cittadini di Ostia avranno mostrato un rinnovato interesse per la politica, rispondendo all’appello dei partiti di tornare alle urne per cambiare il recente pessimo passato, o se invece la disillusione e il disinteresse avranno regnato sovrani anche in questa tornata elettorale. Alle 12 intanto il dato ad Ostia vedeva un’affluenza in calo al 10,89% rispetto al 14% segnato durante le ultime Elezioni Comunali dove trionfò Virginia Raggi: seggi aperti fino alle 23, con il fortissimo maltempo (ancora ieri si è assistito ad un’altra tromba d’aria sul litorale di Ostia) che rischia di far desistere ancora di più i cittadini del X Municipio nel recarsi alle urne. «Sono pronta a rappresentare la gente per bene del suo municipio, la maggioranza. Il mio più grande augurio per il territorio è che trovi un riscatto dall’onta del commissariamento», spiega Monica Picca (FdI) appena fuori dal suo seggio elettorale pochi istanti fa.

