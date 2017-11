ELEZIONI SICILIA 2017/ Risultati Regionali: affluenza, exit poll, sondaggi, come si vota (ultime notizie)

Elezioni Regionali Sicilia 2017: risultati voto, affluenza, exit poll, sondaggi e ultime notizie. Quando e come si vota, chi sarà il nuovo Presidente Governatore della Sicilia?

05 novembre 2017 Niccolò Magnani

Elezioni Regionali Sicilia, i candidati Presidente (Twitter Sky Tg24)

Pronti via, dalle 8 urne aperte per le Elezioni Regionali Sicilia 2017 che consegneranno ai cittadini siciliani un nuovo Governatore dopo i 5 anni di Presidenza Rosario Crocetta. AI nastri di partenza con i favori del pronostico si presenta Nello Musumeci, candidato forte del centrodestra già sconfitto nel 2012 ma investito dal vantaggio degli ultimi sondaggi elettorali per la corsa all’Assemblea Regionale Sicilia (Ars). A sostegno dI Musumeci, oltre alla sua lista civica “Diventerà Bellissima” (ispirata da una celebre frase di Paolo Borsellino rivolta alla Sicilia), c’è tutto il centrodestra nazionale (Alfano escluso, ndr), ovvero Forza Italia, Lega-Noi con Salvini, Fratelli d’Italia, con i più anche Udc e “Popolari e Autonomisti”. A contendere la vittoria finale c’è Giancarlo Cancelleri, vincitore delle Regionarie grilline di settembre, forte del sostegno di tutto il Movimento 5 Stelle nazionale, da Grillo a Di Maio fino a Di Battista. Terzo candidato alla Regione Sicilia è Fabrizio Micari, dal 2015 rettore dell’Università di Palermo e sostenuto dal Pa, da Alternativa Popolare di Alfano, dalle liste civiche 'Sicilia Futura' e 'Micari Presidente’: la sua candidatura è sostenuta dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e frutto delle intese politiche nazionali dell’attuale governo Gentiloni. Quarto candidato Governatore è invece il rappresentante della Sinistra radicale, Claudio Fava (vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia e figlio del giornalista Pippo Fava, ucciso dalla mafia nel 1984), che ha deciso lo strappo col Pd esattamente come a livello nazionale: a sostegno ci sono Mdp, Sinistra Italiana, “Cento Passi per la Sicilia”, Possibile e i Verdi. Chiude l’ultimo candidato Roberto La Rosa, sostenuto dalla lista Siciliani Liberi', movimento indipendentista siciliano.

COME SI VOTA IN SICILIA: ORARIO, FAC SIMILE SCHEDA ELETTORALE

Le operazioni di voto dureranno dalle ore 8 di oggi fino alle ore 22 di questa sera, con le urne aperte in tutti i seggi elettorali distribuiti lungo le 9 province siciliane: nei seggi ogni elettore riceverà una scheda gialla suddivisa (ecco qui in un FAC-SIMILE) in rettangoli ognuno corrispondente ad una lista provinciale, affiancato da una riga riservata all’eventuale indicazione della preferenza per un candidato alla carica di deputato regionale appartenente alla lista. Alla destra invece è riportato il nome del candidato alla carica di Governatore della Regione, affianco da relativo contrassegno (listino regionale). Si dovrà barrare con una X la lista provinciale prescelta, poi un’altra X sul nome del candidato Presidente e infine è possibile scrivere anche il nome di preferenza per un candidato deputato all’Ars. Come molti di voi già sapranno, la legge elettorale siciliana prevede il voto disgiunto: si può infatti votare un candidato alla presidenza e una lista provinciale a lui non collegata; se invece l'elettore volesse indicare solo la preferenza per lista provinciale allora il voto andrà automaticamente al candidato della lista regionale.

EXIT POLL E PRIMI RISULTATI ELEZIONI SICILIA 2017

Le operazioni di spoglio elettorale dopo il voto delle Elezioni arriveranno, secondo la nuova disposizione della Legge regionale confermata dalla Corte Costituzionale, a partire dalle ore 8 di lunedì mattina, 6 novembre 2017. Ricordiamo che le elezioni del Presidente e dell’Assemblea Regionale sono contestuali e sono espresso a suffragio universale diretto: non prevedono dunque un secondo turno di ballottaggio, il Candidato Governatore che avrà anche solo un voto in più del suo avversario vincerà la tornata elettorale 2017 e potrà governare per i prossimi 5 anni. A partire dalle ore 22 di questa sera, alla chiusura dei seggi, arriveranno i primi exit poll che di fatto avranno valore fino alle prime proiezioni di dati reali che avverranno ovviamente solo dopo le ore 8 di domani mattina, lunedì 6 novembre: per avere dunque i primi risultati abbozzati, senza ancora gli eletti, si dovrà attendere mattina inoltrata se non anche il primo pomeriggio di lunedì. Per quanto riguarda l’elezione dell’Assemblea Regionale, i posti per i deputati sono 70 (e non più 90, secondo nuova disposizione decisa dalla nuova legge siciliana, ndr): 62 sono ripartiti secondo metodo proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali; 1 per il Governatore; 1 al capolista della lista che ha preso il secondo numero di voti conquistati in assoluto; fino ad un massimo di altri 6 posti che andranno ai candidati della lista regionale del Presidente eletto. Ricordiamo che secondo la legge elettorale siciliana vigente, non sono ammesse le liste sotto il 5% totale regionale dei voti prodotti. Alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 22 sono previste invece le tre comunicazioni ufficiali dell’affluenza generale ai seggi: clicca qui per i risultati in tempo reale.

GLI ULTIMI SONDAGGI

La particolarità di queste Elezioni Siciliane è che si trovano in un periodo politico alquanto delicato, verso la fine della Legislatura nazionale e senza altre amministrative in corso nella medesima scadenza elettorale: per questo motivo, fin da subito, si sono tramutate in un laboratorio nazionale a pochi mesi dal voto delle Politiche, a discapito dei cittadini siciliani che vivendo molte difficoltà in termini economici, sociali e politici, e venendo da un’esperienza di governo poco felice del Governo Crocetta, avrebbero preferito una campagna elettorale più dedicata a temi e contesti locali. Invece tra il centrodestra, le mire dei grillini e la crisi interna al Pd con un Renzi già criticato per la poca presenza affianco a Micari, le Regionali sono diventate uno specchietto per le prossime scelte nazionali politiche. Guardando gli ultimi sondaggi prodotti da Index Research prima del silenzio elettorale, Nello Musumeci è il favorito per vincere lo scontro elettorale domenica in Sicilia, visto che secondo la legge elettorale regionale vince chi ottiene anche un solo voto in più dell’avversario. Stando ai dati prodotti da Index, il candidato sostenuto da Lega, Forza Italia e FdI avrebbe un 35% di consenso, seguito dal grillino Giancarlo Cancelleri al 32% e dal candidato sostenuto da Pd e Ap, Fabrizio Micari, al 22%. Il membro scelto e avanzato dalla sinistra extra Renzi, Claudio Fava, non riuscirebbe ad andare oltre al 9% ma nelle ultime settimane, specie con lo scontro tra Pd e Bersani, potrebbe aver recuperato qualche voto anche se non bastevole per finire davanti ai due favoriti proto-Governatori. Per vedere invece gli ultimi “sentiment” raccolti nelle sedi dei partiti, dunque senza valenza ufficiale, può essere utile consultare questi dati forniti da Affari Italiani dove la forbice tra Musumeci e gli altri candidati sarebbe addirittura ancora più ampia con un risultato dunque semi-già scritto.

© Riproduzione Riservata.