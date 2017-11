Fabrizio Micari/ Elezioni Regionali Sicilia 2017: risultato, sondaggi, exit poll (ultime notizie)

Fabrizio Micari, chi è il candidato del Partito Democratico per le elezioni per la presidenza della Regione Sicilia: chi lo sostiene, il programma elettorale e le ultimissime news

Fabrizio Micari, Elezioni Regionali Sicilia 2017

Fabrizio Micari è il candidato del Centrosinistra per la presidenza della Regione Sicilia. Sostenuto da Partito Democratico, Alternativa Popolare-Centristi per Micari, Sicilia Futura-PSI e dalla lista Arcipelago Sicilia-Micari Presidente, l'accademico di Palermo ha accettato la candidatura per "motivazioni legate indubbiamente all’amore per la nostra terra e anche al senso di appartenenza e di responsabilità nei suoi confronti", come scritto sul suo sito. Una campagna elettorale ricca di incontri pubblici e polemiche con i competitors, in particolare con Centrodestra e Movimento Cinque Stelle. Fabrizio Micari ha attraversato la Sicilia per presentare il suo progetto, un programma di investimenti sulle infrastrutture e sull’innovazione tecnologica di impatto e di proporzioni senza precedenti. Un cambio di marcia, dunque, “per comprendere che il futuro è possibile, che il futuro esiste e che possiamo realizzarlo qui”. Un messaggio ai giovani, con le parole chiave visione, competenza, progettualità e capacità di gestione.

I SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017

Gli ultimi sondaggi elettorali sulle Regionali in Sicilia non sorridono a Fabrizio Micari, anzi. Si profila un testa a testa tra Nello Musumeci, candidato del Centrodestra dato al 36 per cento, e Giancarlo Cancelleri, candidato del Movimento Cinque Stelle dato al 35 per cento. Micari, sostenuto dal Partito Democratico e da Alternativa Popolare, è decisamente staccato: 21 per cento dei consensi dei siciliani. Segue Claudio Fava (MDP) con 7,6 per cento e il fanalino di coda La Rosa intorno all’1 per cento. In netto ritardo, dunque, Fabrizio Micari che spera in un recupero negli ultimissimi giorni pre-voto, con gli interventi dei ‘pezzi forti’ del Partito Democratico a sbilanciare le intenzioni di voto a favore della sua candidatura. Servirebbe una vera e propria impresa, dunque, con la tornata elettorale in Sicilia che va verso un duello all’ultimo voto tra Centrodestra e Movimento Cinque Stelle.

CHI E’ FABRIZIO MICARI

Nato il 14 febbraio 1963 a Palermo, città in cui è cresciuto, Fabrizio Micari si è appassionato fin da piccolo i motori, interesse che lo ha portato alla laurea in Ingegneria Meccanica nel 1986. Dopo un’esperienza di lavoro in California, a San Francisco, Micari nel 1988 è rientrato in Sicilia dove ha iniziato la carriera universitaria da Ricercatore. Successivamente ha insegnato all’Università della Calabria e all’Università degli Studi di Palermo, per poi essere eletto Rettore dell’Università degli Studi di Palermo. Nel corso degli anni ha svolto i ruoli di Direttore di Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Preside della Facoltà di Ingegneria e Presidente della Scuola Politecnica. Lo scorso 27 agosto 2017 ha annunciato la sua candidatura a presidente della Regione Siciliana per le elezioni regionali, candidatura ufficializzata poi il 6 ottobre e sostenuta da Partito Democratico, Alternativa Popolare-Centristi per Micari, Sicilia Futura-PSI e dalla lista Arcipelago Sicilia-Micari Presidente.

CHI SOSTIENE FABRIZIO MICARI: IL PD DI RENZI E ALTERNATIVA POPOLARE DI ALFANO

Fabrizio Micari è il candidato del Centrosinistra ed è sostenuto da quattro partiti/liste: Partito Democratico, Alternativa Popolare-Centristi per Micari, Sicilia Futura-PSI e dalla lista Arcipelago Sicilia-Micari Presidente. Matteo Renzi, leader del Partito Democratico, è stato accusato nelle scorse settimane di non interessarsi delle elezioni regionali, ma ha tenuto a sottolineare: "Mi dicevano 'non vieni a dare una mano a Fabrizio?' Ho detto non preoccupatevi, tutto il Pd c'è". Negli ultimi giorni presenti in Sicilia diversi esponenti di spicco del Pd, come il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei deputati Ettore Rosato: “Abbiamo un candidato che ha delle diversità rispetto agli altri candidati: è meno noto, essendo alla prima candidatura. Ci sono due requisiti da rispettare, onestà e competenza, che rispetta. Conosce chi è nelle sue liste - conclude Ettore Rosato - ha costruito una squadra e lavora in logica inclusiva”. Pieno appoggio, infine, da Alternativa Popolare e dal suo leader Angelino Alfano.

