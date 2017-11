Giancarlo Cancelleri/ Elezioni Regionali Sicilia 2017: risultato, sondaggi, exit poll (ultime notizie)

Giancarlo Cancelleri, chi è il candidato del Movimento Cinque Stelle per le elezioni per la presidenza della Regione Sicilia: chi lo sostiene, il programma elettorale e le ultimissime news

Giancarlo Cancelleri, elezioni regionali Sicilia 2017 (LaPresse)

Giancarlo Cancelleri è il candidato del Movimento Cinque Stelle per la presidenza della Regione Sicilia. Tra gli esponenti principali del partito fondato da Beppe Grillo e Casaleggio, Cancelleri è stato tra i candidati più attivi e polemici in campagna elettorale, tra impresentabili e duelli a distanza con gli avversari, e su Facebook ha sottolineato: "Sapevamo che sarebbe stata una campagna elettorale difficile e sapevamo pure che per batterci avrebbero messo in campo tutta la loro violenza". Attacchi diretti ai rivali ma non solo: "Contro di noi hanno schierato un esercito di impresentabili e tutto il controllo dei media nazionali". Durante gli incontri pubblici ha presentato il suo programma elettorale, una "ricetta per curare il comatoso paziente Sicilia". E la frase più significativa per promuovere la sua candidatura è: “Cosa hanno fatto i politici negli ultimi decenni per la Sicilia? Nulla! Di cosa ha bisogno la Nostra Terra? Tutto! Ebbene, noi faremo Tutto”, un messaggio forte e chiaro ai cittadini siciliani.

I SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017

Il Movimento Cinque Stelle, che fatica molto solitamente nelle elezioni locali, in Sicilia è sempre andato piuttosto bene. E non è un caso che i grillini puntino molto sulle elezioni per la Presidenza della Regione Sicilia, un possibile trampolino di lancio in vista delle elezioni politiche in programma la prossima Primavera, che potrebbero fornire la consacrazione tanto attesa. E i sondaggi degli ultimi giorni sono in linea con le speranze del Movimento Cinque Stelle: Giancarlo Cancelleri, infatti, è testa a testa con Nello Musumeci, candidato del Centrodestra. Cancelleri è dato al 35 per cento dei consensi, staccato di un punto percentuale da Musumeci. In campagna elettorale, per sostenere la sua candidatura, si sono visti assiduamente gli esponenti di spicco del Movimento Cinque Stelle: dal leader Beppe Grillo al candidato premier Luigi Di Maio, fino ad Alessandro Di Battista. Un’elezione che potrebbe significare tantissimo dunque, sia per il Movimento 5 Stelle che per la Regione Sicilia…

CHI E’ GIANCARLO CANCELLERI

Giancarlo Cancelleri è nato a Caltanissetta il 31 maggio 1975 e, come sottolinea sul suo profilo nel sito del Movimento Cinque Stelle, si dice “convinto nel valore dell'uomo, essere buono e capace di azioni straordinarie”. Dal gennaio del 2000 ha lavorato presso una ditta specializzata nel settore metalmeccanico, fino al 2007, dove ha ricoperto il ruolo di magazziniere; nel febbraio del 2007 è stato inoltre promosso a geometra presso lo studio tecnico della stessa azienda. 2007 anno di svolta per Giancarlo Cancelleri, che nell’estate di quell’anno ha iniziato la sua avventura di attivista, decidendo così di formare un comitato contro il caro bollette. L’8 settembre 2007, sull’onda dell’entusiasmo delle idee di Beppe Grillo, ha fatto con amici il 1° V-Day per “proporre una legge di iniziativa popolare per un Parlamento pulito”. Da quel momento sono nati i Grilli Nisseni, divenuti nel tempo Movimento 5 Stelle Caltanissetta. Dopo aver partecipato attivamente alle Regionali del 2008 in Sicilia, nel 2009 ha partecipato alle elezioni comunali di Caltanissetta. Una scalata esponenziale negli anni che l'ha portato a diventare il candidato alla presidenza della Regione.

CHI SOSTIENE GIANCARLO CANCELLERI: M5S IN TESTA

Il Movimento Cinque Stelle, come da tradizione, corre da solo senza liste civiche e Giancarlo Cancelleri, come sottolineato in precedenza, ha potuto contare sull'appoggio dei big del movimento. Luigi Di Maio ha risposto per tono a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia che sostiene Nello Musumeci: "I siciliani ci sorprenderanno il 5 novembre non solo andando a votare in massa, ma soprattutto non andando a votare voi e Nello Musumeci che lei si è degnato di nominare dopo tanti mesi, in cui non era nei suoi pensieri, nei suoi post e nei suoi video". Ancora poi Luigi Di Maio tramite il blog di Beppe Grillo: "Questa è una occasione irripetibile per la Sicilia. Mettiamocela tutta. Fino allo sfinimento. Il 6 novembre non dovremo avere alcun rimorso". A sostenere Giancarlo Cancelleri, inoltre, anche Alessandro Di Battista, che ha commentato: "La verità è che ce la possiamo fare in Sicilia e chi prende il vitalizio sta già tremando. Vi chiedo una mano. Serve uno sforzo di tutti. Parlate con le persone. Fategli capire che possiamo mandare a casa l'intera classe politica che ha lucrato sulla pelle dei siciliani".

