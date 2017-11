Nello Musumeci/ Elezioni regionali Sicilia 2017: risultato, sondaggi, exit poll (ultime notizie)

Nello Musumeci, chi è il candidato del Centrodestra per le elezioni per la presidenza della Regione Sicilia: chi lo sostiene, il programma elettorale e le ultimissime news

Nello Musumeci, Elezioni Regionali Sicilia 2017 (LaPresse)

Nello Musumeci è il candidato del Centrodestra per la presidenza della Regione Sicilia. Una campagna elettorale terminata da poche ore e che lo ha visto protagonista intento a spiegare ai siciliani la sua linea politica ed i progetti che ha in mente per questa Regione che “diventerà bellissima” sotto la sua gestione. Un programma elettorale che tende a restituire “dignità e fiducia al popolo siciliano”, con l’attivazione di strumenti a tutale di giovani, malati e classi deboli. Un programma di riforme che consenta di strutturare la macchina burocratica ed economia in modo che la Regione Sicilia “divenga il motore di sviluppo dell’economia e realizzi uno standard di benessere diffuso”. Il lavoro in primo piano, ma non solo: “dignità, orgoglio e benessere”. I progetti per la Regione, dunque, al centro di una campagna elettorale ricca di polemiche e veleni, in particolare sugli “impresentabili”, con Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico.

I SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017

Nel corso della campagna elettorale per la presidenza della Regione Sicilia è stata lineare la sentenza dei sondaggi: ballottaggio tra Nello Musumeci, sostenuto dal Centrodestra, e Giancarlo Cancelleri, candidato del Movimento Cinque Stelle. Gli ultimissimi sondaggi hanno sottolineato che Musumeci sarebbe al 36 per cento di consenso, con Cancelleri al 35 per cento. Più staccati gli altri concorrenti Fabrizio Micari, Claudio Fava e Roberto La Rosa. Una campagna elettorale che ha visto protagoniste le due correnti di Musumeci e Cancelleri, con i leader dei partiti di Centrodestra che hanno recitato un ruolo da protagonista negli ultimi giorni: da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Matteo Salvini, leader della nuova Lega nazionale, fino a Silvio Berlusconi, che ha tenuto comizi a Palermo e Catania. Un vento di Centrodestra che soffia da diversi mesi, basti pensare alle Amministrative dello scorso giugno, e che potrebbe avere la meglio anche in Sicilia: il che rappresenterebbe un dato interessante a livello nazionale…

CHI E’ NELLO MUSUMECI

Nato a Militello in Val di Catania nel gennaio del 1955, Nello Musumeci è cresciuto nella fila della Destra politica catanese: giornalista pubblicista, ha compiuto gli studi universitari in Scienze della Comunicazione. Negli anni Ottanta ha insegnato all’Istituto superiore di giornalismo di Acireale e, inoltre, è stato uno dei fondatori dell’Istituto siciliano di studi politici ed economici. Senza dimenticare i saggi di storia contemporanea pubblicati nel corso degli anni. Nello Musumeci è stato il primo presidente di Provincia eletto direttamente dal popolo in Sicilia, con la cosiddetta “Primavera di Catania” a simbolo di ricostruzione morale, economica e culturale del territorio etneo. Per tre legislature è stato eletto deputato con Alleanza nazionale, al Parlamento europeo, dal 1994 al 2009. Nel 2001 è stato nominato Commissario del governo per l’emergenza e la ricostruzione sul vulcano dopo la preoccupante eruzione dell’Etna. Nel 2008 Nello Musumeci è diventato consigliere comunale nel capoluogo etneo e nel 2011 è entrato a fare parte del governo nazionale in qualità di Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali.

CHE PARTITI SOSTENGONO NELLO MUSUMECI: FORZA ITALIA LEGA, FRATELLI D'ITALIA

Nello Musumeci è il candidato del Centrodestra ed è sostenuto da numerosi partiti: Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Sgarbi, Scelta Civica, Mpa, Partito Liberale, Cantiere Popolare, Nuovo Cdu e altre liste civiche. Nelle ultime settimane i leader dei tre principali partiti di Centrodestra sono stati in Sicilia per sostenere Musumeci. Ecco le parole di Giorgia Meloni: “Votando Nello Musumeci, gli italiani avranno la prima occasione per dire no a questa sinistra”. Protagonista della svolta nazionale della Lega, Matteo Salvini ha commentato: "Abbiamo la lista Noi con Salvini e un candidato presidente onesto e concreto come Nello Musumeci, conto sull'orgoglio siciliano e sul fatto che si liberino di Crocetta, di Alfano e di questa gente qua". Infine, l'atteso endorsement di Silvio Berlusconi: "I siciliani non potranno accettare di essere dominati dal M5S dopo le tante subite nei secoli. Sono persone senza ne' arte ne' parte, che si sono trovate per caso a ricoprire cariche come quella di vicepresidente della Camera. Sono pauperisti e giustizialisti".

