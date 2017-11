ELETTI ALTERNATIVA POPOLARE/ Risultati Regionali Sicilia 2017, preferenze e listini provinciali: gli exit poll

Deputati Ars Eletti in Alternativa Popolare: risultati elezioni Regionali Sicilia 2017, preferenze e liste provinciali. Ultime notizie, nomi ed eletti nelle Elezioni 2012

06 novembre 2017

Eletti AP alle Elezioni Regionali Sicilia (LaPresse)

Deputati Ars Eletti in Alternativa Popolare, primi dati a disposizione in base agli exit poll. Il movimento del leader Angelino Alfano si è schierato al fianco del Partito Democratico per sostenere Fabrizio Micari, esponente di Centrosinistra, che però secondo gli exit poll non ha ottenuto un grande consenso: secondo i dati forniti da EMG per Tg La 7, Fabrizio Micari si assesta in una forchetta di consenso tra il 16,00 ed il 20,00 per cento, staccato dai favoritissimi Nello Musumeci (candidato di Centrodestra, 36,50 e 39,50 per cento) e Giancarlo Cancelleri (Movimento Cinque Stelle, 34,00 e 37,00 per cento). Per quanto riguarda le singole liste, Alternativa Popolare ha raccolto una forchetta di consenso che ‘balla’ tra il 3,00 e il 6,00 per cento. In base alle proiezioni offerte da Youtrend sui seggi Ars, in base agli exit poll offerti da EMG, Alternativa Popolare rischia di non entrare a Sala d’Ercole: con lo sbarramento al 5 per cento, Ap al momento non avrebbe alcun seggio. (Agg. Massimo Balsamo)

LISTINO REGIONALE PER MICARI

C'è grande curiosità sui risultati ufficiali e degli eletti deputati delle Elezioni alle Regionali in Sicilia, in particolare per quelli che riguardano Alternativa Popolare di Angelino Alfano. Un altro banco di prova per l'ex alleato di Silvio Berlusconi, che ha confermato l'alleanza con il Partito Democratico dichiarandosi a sostegno del candidato presidente Fabrizio Micari. Una scelta legata all'esperienza nell'amministrazione della più grande azienda pubblica siciliana, l'Università di Palermo. «Potrà amministrare la nostra isola», ha dichiarato Alfano quando ha presentato gli aspiranti deputati all'Ars, quindi la lista regionale. La consultazione rappresenta per Ap un bell'esame, visto che i deputati uscenti sono legati all'esperienza con il Pdl. «Fabrizio Micari è bravo e ha esperienza, per questo motivo potrebbe assumere una leadership politica moderata», ha assicurato Alfano, che ovviamente ambisce a più dei 4 quattro consiglieri su 70 che compongono l'Assemblea Regionale Siciliana in fase di rinnovamento. Nel listino regionale presentato a sostegno di Fabrizio Micari Presidente c'è Vincenzo Vinciullo di Alternativa Popolare, insieme a Alice Anselmo, Nicola D'Agostino, Mariella Lo Bello, Antonio Rubino, Valeria Sudano. Questi i consiglieri regionali che entrerebbero automaticamente a Palazzo dei Normanni in caso di vittoria del leader che li ha scelti.

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Le liste elettorali dove i siciliani possono esercitare il diritto della preferenza di voto prevedono una divisione provinciale: lo stabilisce lo statuto speciale della Regione Sicilia insieme alla legge elettorale per le Regionali. Questo vuol dire che ci sono nove liste provinciali, tante quante le città in cui è divisa la regione: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Il leader di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, nei giorni scorsi ha ribadito la “pulizia” delle sue liste, in riferimento agli attacchi da parte del M5S ad altri partiti a causa della presenza di alcuni candidati considerati “impresentabili”. Il grande polverone non ha travolto AP, quindi analizziamo i candidati presentati da Alfano, a sostegno di Fabrizio Micari, per quanto riguarda le liste principali, quelle di Palermo e Catania. Partiamo da quella del capoluogo siciliano, andando in ordine di presentazione nella lista dei candidati deputati all'Ars per Alternativa Popolare: Carmencita Mangano, Mario Latteri detto Adelfio, Paolo Caracausi, Francesco Paolo Scarpinato, Michelangelo Nasca detto Michele detto Nasta, Giuseppe Bono, Cristina Bonanno detta Buonanno, Rosario Callipari detto Calipari detto Gallipari, Salvatore La Rosa, Stefano Silvio Lo Piccolo, Daniela Ludovico, Filippo Napoli, Monica Perricone, Laura Pilato, Stefano Reale, Antonino Vallone detto Nino. Per quanto concerne invece la provincia di Catania, la lista provinciale annovera i seguenti candidati ad essere eletti: Forzese Marco Lucio, Amato Simone, Carciotto Giuseppe, Condorelli Sebastiano Valentino detto Nuccio, Di Primo Agatina detta Tina, Giangreco Graziella, La Magna Giovanni, Mineo Rosalba, Rigano Venera, Sorbello Rosario, Tolomeo Giovanni Fabio, Zermo Carmelo, Dimino Licia. CLICCA QUI PER I CANDIDATI DELLE ALTRE 7 PROVINCE SICILIANE

ELETTI NEL 2012

Se si deve guardare indietro, quindi osservare quanto accaduto nelle ultime Elezioni Regionali siciliane, quelle del 2012, allora è impossibile individuare Alternativa Popolare, nata da una “costola” del Pdl. L'attuale leader Angelino Alfano sostenne Nello Musumeci con il reato della coalizione del centrodestra, sconfitto dal Governatore Pd Rosario Crocetta. Il 25,733% della coalizione fu accolto come un «risultato straordinario», nonostante la sconfitta, ma a distanza di cinque anni Alfano si ritrova con un nuovo alleato, il Partito Democratico, e con una prospettiva decisamente ridimensionata. I quattro deputati eletti che sono confluiti dal Pdl al Nuovo Centro Destra, diventato poi Alternativa Popolare, sono il presidente Antonino D'Asero, Vincenzo Fontana, Giuseppe Di Maggio e Vincenzo Vinciullo. Resta da capire se gli elettori vorranno confermarli dopo la separazione da Pdl e il passaggio nel partito di cui è leader ed esponente Angelino Alfano.

