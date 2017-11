ELETTI FORZA ITALIA/ Risultati Regionali Sicilia 2017, preferenze e listini provinciali: exit poll e spoglio

Deputati Ars Eletti in Forza Italia: risultati elezioni Regionali Sicilia 2017, preferenze e liste provinciali. Ultime notizie, nomi ed eletti nelle Elezioni 2012

06 novembre 2017 Niccolò Magnani

Eletti Forza Italia alle Elezioni Regionali Sicilia (LaPresse)

Deputati Ars Eletti in Forza Italia, primi risultati a disposizione in base agli exit poll. Forza Italia ha sostenuto la candidatura di Nello Musumeci, sostenuto da tutto il Centrodestra, e secondo gli exit poll offerti da EMG per Tg La 7 al momento è in vantaggio sui rivali con una forchetta di consenso che balla tra il 36,50 e il 39,50 per cento; staccato il competitor principale Giancarlo Cancelleri del Movimento Cinque Stelle, che si aggira attorno al 34,00-37,00 per cento. EMG ha anche fornito gli exit poll riguardo ai voti raccolti dai singoli partiti, con Forza Italia che si conferma prima partito del Centrodestra in Sicilia con il 13,00-16, per cento. Via via tutti gli altri: FDI-Noi Con Salvini (5,00-8,00 per cento), Udc (6,00-10,00 per cento), Popolari e autonomisti (3,00-6,00 per cento) e Diventerà Bellissima (4,00-7,00 per cento). Secondo le proiezioni di Youtrend sui seggi Ars, le liste che sostengono Nello Musumeci si assicurerebbero 32 seggi sui 70 totali. (Agg. Massimo Balsamo)

LISTINO REGIONALE PER MUSUMECI

In attesa dei risultati ufficiali e degli eletti deputati delle Elezioni alle Regionali in Sicilia del 2 novembre 2017, le liste di Forza Italia sperano in un risultato da un lato migliore delle precedenti Elezioni del 2012 e dall’altro cercano un’affermazione all’interno del centrodestra che possa instaurare un ruolo “primario” con gli alleati di Lega-Noi con Salvini, FdI e Diventerà Bellissima. La lista di Silvio Berlusconi, disceso di nuovo in campo come ai vecchi tempi, ha appoggiato (seppur in un secondo momento rispetto a Salvini e Meloni) il candidato Governatore Nello Musumeci, rispolverando l’antica logica delle promesse elettorali, della riduzione di tasse e di un programma rilanciata anche a livello nazionale con gli alleati del centrodestra. Obiettivo ovviamente superare i 12 consiglieri su 70 (deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, impone la dicitura precisa) delle precedenti Regionali: per farlo ha inserito Gianfranco Micicchè, “Mister preferenze” per gli azzurri in Sicilia, nel listino regionale presentato a sostegno di Nello Musumeci Presidente. Ecco la composizione completa del listino regionale: Musumeci Sebastiano detto "Nello Musumeci", Miccichè Giovanni detto Gianfranco, Grasso Bernadette Felice, Di Mauro Giovanni detto Roberto, Savarino Giuseppa detta Giusy o Giusi, Turano Girolamo detto Mimmo, Amata Elvira.

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Come prevede lo statuto speciale della Regione Sicilia e la legge elettorale per le Regionali, le liste elettorali dove gli elettori hanno potuto esercitare il diritto della preferenza in sede di voto prevedevano la divisione provinciale. 9 liste provinciali per le 9 città in cui si divide la Regione Sicilia: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Forza Italia è stata tra i partiti quella più attaccata per la composizione di queste liste di candidati deputati, con alcuni nomi considerati “impresentabili” per legami presunti o reali con indagini ancora in corso, per condanne passate e legami familiari con condannati di stampo mafioso. Il tutto è rimasto un grande polverone visto che al momento non ci sono stati interventi della magistratura e nessun nome, giustamente, è stato bloccato preventivamente. Analizziamo in prima battuta i candidati presentati da Berlusconi e Micicchè nelle liste principali, quelle di Palermo e Catania: nel Capoluogo di Regione eccoli, in ordine di presentazione nella lista, tutti i candidati deputati all’Ars per Forza Italia. Gianfranco Miccichè, Giuseppe Milazzo, Riccardo Savona, Salvatore Lentini, Marianna Caronia, Marcello Tricoli, Maurizio Mario Musso, Pietro Gottuso, Tommaso Gargano detto Massimo, Pietro Garonna (detto Armao), Maria Concetta Di Marco, Onofrio Figuccia (detto Vincenzo), Valeria Piazza, Michele Pivetti Gagliardi, Sarà Valeria Sapienza, Grazia Ventimiglia. Per quanto riguarda invece la provincia di Catania, la lista provinciale prevede i seguenti candidati ad essere eletti: Marco Falcone, Alfio Papale, Rosa Maria Baimonte Mappa, Mario Cantarella, Antonio Pio Sebastiano Castro detto Antonio, Daidone Latterio detto Dario, Maria Carmela Manenti detta Carmela, Valentina Luisa Rita Manuele, Riccardo Angelo Pellegrino detto Riccardo, Alessandro Porto, Giorgia Rubulotta, Antonino Sinatra detto Antonello, Carmelo Tagliaferro detto Elio. CLICCA QUI PER I CANDIDATI DELLE ALTRE 7 PROVINCE SICILIANE

ELETTI NEL 2012

Diamo ora un’occhiata a chi invece nelle ultime Elezioni Regionali siciliane, nel 2012, era stato eletto tra le file di Forza Italia andando a comporre il numero di 12 deputati (ora uscenti) nell’Assemblea Regionale Sicilia. In prima battuta, occorre segnalare che cinque anni fa Forza Italia faceva ancora parte del Popolo delle Libertà (Pdl) e aveva sostenuto in campagna elettorale ancora Musumeci presidente, poi sconfitto dal Governatore Pd Rosario Crocetta. Nel 2012 Micicchè si era però presentato con una lista e candidatura a parte, disperdendo di fatto i voti del centrodestra siciliano: in queste elezioni del 2017 il risultato potrebbe dunque essere anche diverso, come sperano i vertici di Forza Italia, con un maggiore numero di eletti deputati. Sotto la guida del presidente FI all’Ars, Marco Falcone, gli altri deputati eletti sono stati: Giorgio Assenza, Giuseppe Federico, Salvatore Antonino Germanà, Giovanni Lo Sciuto, Giuseppe Milazzo, Alfio Papale, Stefano Pellegrino, Orazio Ragusa, Francesco Rinaldi, Riccardo Savona.

© Riproduzione Riservata.