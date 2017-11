ELETTI LISTA CENTO PASSI (SINISTRA MDP)/ Risultati Regionali Sicilia 2017, voti e preferenze: 3 seggi per Fava

Eletti Lista Cento Passi: Claudio Fava, esponente del raggruppamento "a gauche", dovrebbe superare ampiamente la soglia di sbarramento per entrare all'Ars con 3 seggi

Claudio Fava, elezioni Regionali Sicilia 2017

Continuano a confluire, seppure con lentezza, i dati dello spoglio per le Regionali di Sicilia 2017. La partita sembra ormai vinta: Nello Musumeci verrà eletto con ogni probabilità nuovo governatore dell'isola. Ma ci sono altre battaglie ancora tutte da giocare, dove poche centinaia di voti possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Lo sanno bene i candidati al Consiglio Regionale della lista Cento Passi per la Sicilia che in questo momento, quando sono state scrutinate 4321 sezioni delle 5300 totali, viaggia su una percentuale del 6,17% che dovrebbe metterla al riparo da spiacevoli sorprese. La soglia di sbarramento per conquistare un seggio in assemblea, infatti, è posta al 5%: un'asticella che lo schieramento "a gauche" del Pd ha dimostrato di poter ampiamente superare. Da poco il conteggio dei voti reali ha superato la soglia dei 100.000: ma i numeri che più conteranno saranno quelli relativi ai seggi. Quanti ne spetteranno alla lista Cento Passi?

PROIEZIONE, 3 SEGGI

Siamo ancora lontani dalla fine dello spoglio per le elezioni Regionali Sicilia 2017 ma è comunque possibile cercare di immaginare quanti saranno i rappresentati della lista Cento Passi per la Sicilia ad essere eletti all'Ars. In questo senso vengono in nostro soccorso le proiezioni elaborate da YouTrend, il portale diretto da Lorenzo Pregliasco, secondo cui alla lista di sinistra dovrebbero essere destinati 3 seggi. Per cercare di capire quali candidati in particolare avranno accesso a Palazzo dei Normanni è ancora molto presto, ma spulciando fra le percentuali raccolte dalla lista Cento Passi ci accorgiamo che una delle province in cui sono stati registrati i risultati migliori è quella di Ragusa. In questo caso il mister preferenze che ha travasato più voti a Claudio Fava è stato l'esperto Francesco, detto "Ciccio" Aiello (classe 1946), che con oltre un centinaio di sezioni ancora da scrutinare può già contare su oltre 2300 voti. Il suo è, in questo momento, uno dei nomi più quotati ad occupare uno dei 3 seggi riservati a Cento Passi per la Sicilia oltre ovviamente a quello del candidato presidente Fava.

