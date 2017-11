ELETTI LISTA IDEA SICILIA/ Risultati Regionali Sicilia 2017, preferenze e listini provinciali

Deputati Ars Eletti in Idea Sicilia: risultati elezioni Regionali Sicilia 2017, preferenze e liste provinciali. Ultime notizie, nomi ed eletti di Popolari e Autonomisti

Eletti lista Idea Sicilia, Roberto Lagalla (Facebook)

Eletti Idea Sicilia – Popolari e autonomisti: tra poche ore si conosceranno i risultati delle Elezioni alle Regionali Sicilia 2017. I risultati ufficiali arriveranno insieme a quelli sugli eletti deputati. Nello Musumeci, sostenuto dal Centrodestra (Forza Italia, Popolari e Autonomisti – Idea Sicilia, Udc, Diventerà Bellissima, Fratelli d’Italia – Noi con Salvini), è in netto vantaggio sul principale competitor, Giancarlo Cancelleri del Movimento Cinque Stelle, ed è destinato a diventare il nuovo governatore della Sicilia. Importante il contributo offerto da Popolari e Autonomisti – Idea Sicilia, che in base agli ultimissimi dati forniti dalle sezioni scrutinate si attesta attorno al 6,9 per cento. Il listino regionale a sostegno di Nello Musumeci presidente prevede, oltre quest’ultimo, Gianfranco Miccichè e Bernadette Grasso (Forza Italia), Roberto Di Mauro (Popolari e autonomisti - Idea Sicilia), Giusy Savarino (Diventerà bellissima), Mimmo Turano (Udc), Elvira Amata (Fratelli d'Italia).

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Lo statuto speciale della Regione Sicilia e la legge elettorale per le Regionali prevedono che le liste elettorali devono prevedere la divisione provinciale. Ecco i candidati città per città, partendo da Palermo: Roberto Lagalla, Salvatore Cordaro, Roberto Saverio Clemente, Carmela Amato, Simonetta Bellotti, Antonino Calia detto Antonello, Serafina Carcione, Antonino Cianciolo, Santa Di Natale detta Sandy o Sendi, Gioacchino Fricano, Lucia La Mandina, Maurizio Manzella, Giovanni Battista Meli, Francesco Musso, Alessandro Puleo, Filippo Maria Tripoli. Poi Agrigento: Di Mauro Giovanni (detto Roberto), Lagalla Roberto, Chiapparo Mariafilì (detta Marilì), Corbo Vincenzo, Iacono Manno Domenica (detta Mirella), Pullara Carmelo. Questi i candidati di Caltanissetta: Bellina Angelo. Burgio Leonardo, Ippolito Maria. Ecco i candidati di Idea Sicilia per Catania: Compagnone Giuseppe detto Pippo, Giuffrida Salvatore detto Salvo, La Cava Giuseppa detta Giusi, La Paglia Lucrezia, Mamazza Claudia, Murabito Paolo, Polizzi Salvatore detto Salvo, Primavera Santo Orazio, Rapisarda Consolazione detta Ionnella Consuelo, Sofia Nicolò detto Nico, Toscano Giuseppe, Vullo Gianfranco, Privitera Filippo. CLICCA QUI PER I CANDIDATI DELLE ALTRE 7 PROVINCE SICILIANE

PREVISIONE SEGGI

Prime proiezioni degli Exit poll sui Deputati Ars Eletti. Nello Musumeci, candidato alle Elezioni Regionali Sicilia per il Centrodestra, secondo gli ultimi aggiornamenti dagli scrutini è in vantaggio sui competitors con il 38,51 per cento dei consensi. Con questi dati, come riportano le proiezioni di Youtrend, all’ARS Musumeci avrebbe 34-35 seggi, Cancelleri (Movimento Cinque Stelle) 19 seggi, Micari (Centrosinistra) 13 seggi e Fava (Sinistra Radicale) 3 seggi. Secondo quanto riportano gli ultimi risultati, Idea Sicilia – Popolari e Autonomisti si attesta attorno al 6,9 per cento, al secondo posto dunque tra le liste che sostengono Nello Musumeci Presidente, alle spalle di Forza Italia che ha raccolto il 15,9 per cento. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sugli eletti Idea Sicilia – Popolari e autonomisti.

