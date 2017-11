ELETTI M5S/ Risultati Regionali Sicilia 2017, preferenze e listini provinciali: exit poll e spoglio voti

Deputati Ars Eletti in M5S: risultati elezioni Regionali Sicilia 2017, preferenze e liste provinciali. Ultime notizie, nomi ed eletti nelle Elezioni 2012

06 novembre 2017 Silvana Palazzo

Eletti M5S alle Elezioni Regionali Sicilia (LaPresse)

Deputati Ars Eletti in M5S, primi risultati a disposizione in base agli exit poll. Il candidato del Movimento Cinque Stelle Giancarlo Musumeci, che in campagna elettorale per le elezioni Regionali Sicilia 2017 puntava moltissimo al trionfo, si assesta attorno al 34,00-37,00 per cento, staccato di pochi punti percentuali dal candidato del Centrodestra Nello Musumeci, che si assesta tra il 36,50 e il 39,50 per cento. Youtrend ha fornito le prime proiezioni sui seggi Ars, in base appunto agli exit poll forniti da EMG: il Movimento Cinque Stelle, che ha raccolto tra il 29,00 e il 33,00 per cento dei consensi, avrebbe 25 seggi sui 70 disponibili. Attese conferme dai dati ufficiali, con gli scrutini che inizieranno domani mattina, con Giancarlo Cancelleri in base ai dati attuali sconfitto dal rivale Nello Musumeci, che avrebbe con le sue liste (Forza Italia, Noi Con Salvini & Fratelli d’Italia, Udc, Diventerà Bellissima e Popolari e Autonomisti) 32 seggi sui 70 disponibili. (Agg. Massimo Balsamo)

LISTINO REGIONALE PER CANCELLERI

Cresce l'attesa per i risultati ufficiali delle Elezioni alle Regionali Sicilia 2017, che arriveranno insieme agli eletti deputati. Per il Movimento 5 Stelle questa consultazione è anche un importante banco di prova in vista delle elezioni politiche. L'uomo su cui i pentastellati hanno deciso di puntare è Giancarlo Cancelleri, il più giovane dei cinque candidati alla presidenza della Regione Sicilia. Il geometra 42enne è pronto a ricostruire la Sanità siciliana, ma è pronto a intervenire anche nei palazzi del potere senza l'aiuto degli altri partiti. Non aperto a nessuna alleanza post-elettorale, nessuno scambio di poltrone con chi vorrà sostenere le sue proposte. L'obiettivo dunque è superare i 14 consiglieri su 70, per la precisione deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per riuscirci il Movimento 5 Stelle ha preparato questo listino regionale a sostegno di Giancarlo Cancelleri presidente: Ciancio Gianina, Siragusa Salvatore dettto Siracusa, Ferreri Vanessa, Zito Stefano, Zafarana Valentina, Tancredi Sergio.

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Le liste elettorali prevedevano la divisione provinciale, come stabilisce lo statuto speciale della Regione Sicilia e la legge elettorale per le Regionali. Sono 9 le liste provinciali per le altrettante città in cui si divide la regione: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Il Movimento 5 Stelle, che ha duramente attaccato gli altri partiti per la composizione di queste liste di candidati deputati, definendo alcuni di questi “impresentabili” a causa di presunti o reali legami con indagini attualmente in corso o condannati di stampo mafioso, o per condanne passate, non è stata esente da critiche. Ecco allora i candidati presentati dai grillini nelle liste principali, quelle di Palermo e Catania. Partiamo dal capoluogo di Regione: Trizzino Giampiero, Siragusa Salvatore, Callea Quarto Giovanni, Vilardi Rosa detta Rossella, Aiello Davide, Sunseri Luigi, Moscarelli Angelo, Schembri Lydia Angela, Schillaci Roberta, Trifirò Carmela, Parente Antonio, Favuzza Erika, Maman Alì Listì, Li Destri Giacomo, Lo Bianco Rosaria detta Rossella, Cimò Gianluca. Per quanto concerne invece la provincia di Catania, ecco i nomi dei candidati ad essere eletti per lista provinciale M5S: Ciancio Gianina, Cappello Francesco, Foti Angela, Anastasi Cristiano, Adorno Lidia, Marano Jose, Santocono Giampiero, Diana Valeria, Sapienza Antonino, Ciappina Gionata, Scarcella Giuseppe, Nicolosi Gaetano, Cantarella Giovanni. CLICCA QUI PER I CANDIDATI DELLE ALTRE 7 PROVINCE SICILIANE

ELETTI NEL 2012

In attesa dei risultati ufficiali e degli eletti deputati delle Elezioni alle Regionali in Sicilia, diamo uno sguardo a chi era stato eletto con il Movimento 5 Stelle nell'ultima consultazione elettorale, quella del 2012, quando 14 deputati, ora uscenti, andarono a comporre l'Assemblea Regionale Sicilia. Anche allora i pentastellati puntarono su Giancarlo Cancelleri presidente, poi sconfitto dal Governatore Pd Rosario Crocetta. Nel 2012 i grillini ottennero il 18,176%, non sfruttando la dispersione di voti nel centrodestra per le candidature di Micicchè e Musumeci, alleati invece quest'anno. Sotto la guida del presidente M5S all'Ars, Giancarlo Cancelleri, gli altri deputati eletti sono stati: Giorgio Ciaccio, Angela Foti, Claudia La Rocca, Francesco Cappello, Gianina Ciancio, Vanessa Ferreri, Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri, Salvatore Siragusa, Sergio Tancredi, Giampiero Trizzino, Valentina Zafarana, Stefano Zito.

