ELETTI NOI CON SALVINI & FDI/ Risultati Regionali Sicilia 2017, preferenze e listini provinciali: exit poll

Eletti Noi con Salvini e Fratelli d'Italia: i risultati delle Regionali Sicilia 2017. Le preferenze dei singoli candidati e dei listini delle 9 province chiamate alle urne.

Eletti Noi Con Salvini & Fratelli d’Italia, prime proiezioni sulle preferenze e sui listini provinciali. Il leader della Lega Matteo Salvini ha deciso di unire, di comune accordo con Giorgia Meloni, in un unico movimento Fratelli d’Italia e il movimento che risponde al suo nome. E la svolta nazionale del leader leghista sembra aver avuto la meglio sui dubbi pre-elezione: secondo gli exit poll di EMG per Tg La 7, il simbolo unico è assestato in una forchetta tra il 5,00 e l’8,00 per cento. Un ottimo risultato dunque, con il candidato Nello Musumeci in netto vantaggio su Giancarlo Cancelleri. Secondo le proiezioni di Youtrend, le liste che sostengono Musumeci avranno a disposizione 32 seggi sui 70 totali: seggi a disposizione, dunque, per Noi Con Salvini & Fratelli d’Italia, che completano la colazione con Diventerà Bellissima (4,00-7,00 per cento), Forza Italia (13,00-16,00 per cento), Udc (6,00-10,00 per cento) e Popolari e autonomisti (3,00-6,00 per cento). (Agg. Massimo Balsamo)

ELETTI NOI CON SALVINI E FRATELLI D'ITALIA: LE PREFERENZE

Siamo ormai alla resa dei conti: tra poco conosceremo i risultati delle Regionali Sicilia 2017 e gli eletti che potranno cercare di imprimere un cambio di passo alle politiche dell'Isola. In attesa che il responso del popolo sovrano venga reso noto, andiamo ad analizzare la situazione del centrodestra, chiamato a giocare una partita tutta interna che vede da una parte Silvio Berlusconi e dall'altra il duo Salvini-Meloni. Non è un caso che il leader della Lega (ormai ex Lega Nord), abbia deciso di comune accordo con Giorgia Meloni di unire in un unico simbolo - quello di Alleanza per la Sicilia - il movimento che risponde al suo nome, "Noi con Salvini" e quello di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. Entrambi i partiti concorrono all'elezione a governatore della Sicilia di Nello Musumeci, divenuto con il benestare di Silvio Berlusconi candidato unitario dello schieramento di centrodestra. Del listino regionale del candidato presidente fanno parte, oltre appunto a Musumeci, anche Miccichè Giovanni detto Gianfranco, Grasso Bernadette Felice, Di Mauro Giovanni detto Roberto, Savarino Giuseppa detta Giusy o Giusi, Turano Girolamo detto Mimmo, Amata Elvira. Si tratta dei consiglieri regionali che entreranno in automatico a Palazzo dei Normanni in caso di vittoria del leader che li ha scelti.

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Sono 9, tante quante le province siciliane (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani), le liste elettorali da cui gli aventi diritto potranno scegliere i candidati a cui assegnare la propria preferenza, così come previsto dallo statuto speciale della Regione Sicilia e dalla legge elettorale per le Regionali. La lista Alleanza per la Sicilia, che come detto raccoglie i simboli di Noi con Salvini e Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale a sostegno di Nello Musumeci, a Palermo vedrà come candidati Giuseppe Alessi, Vincenzo Briganò, Marco Briguglio, Anna Cancemi, Mario Caputo (detto Salvino), Caterina Caravella (detta Katia), Giuseppe Di Blasi, Alissone Fanny Falzone, Calogero Fricano, Agostino Genova, Mariano Guzzo, Andreina Incarbona, Daniela Lombardo, Salvatore Longo, Tony Rizzotto, Angelo Torre. Per quanto riguarda la provincia di Catania, invece, scendono in campo:Gaetano Alba, Gaetano Alberto Seby Cardillo detto Alberto, Ananstaio Carrà, Gaetano Galvagno detto Calvagna, Cristina Grasso, Antonia Amalfitana, Carmelo Nicotra, Christian Paratore, Anna Maria Patania, Salvatore Scaletta detto Turi, Loredana Grazia Turchesi, David Simone Vinci, Rocco Zapparata. Per gli altri candidati nelle 7 sette province sicliane clicca qui!

QUANTO VALGONO SALVINI E MELONI?

Alleanza per la Sicilia, la lista che sostiene Nello Musumeci come governatore alle Regionali 2017, fa affidamento sul potenziale elettorale di Noi con Salvini e Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. Se il secondo movimento vanta sull'isola un'ottima tradizione, lo stesso non si può dire per Salvini, chiamato ad un battesimo di fuoco senza la Lega. Il restyling pensato per la Lega Nord, che perde anche nel simbolo il suo riferimento alla questione settentrionale, non verrà testato nella tornata elettorale che deciderà l'inquilino di Palazzo dei Normanni. Salvini, insomma, punta sul suo nome per convincere un'ampia fetta di siciliani che il suo "brand" è quello giusto. Ma quanto vale l'accoppiata con la Meloni? Se a fare testo fossero i numeri nazionali verrebbero fuori numeri davvero interessanti: l'ultimo sondaggio effettuato da Bidimedia attesta infatti la Lega al 13,8% e Fratelli d'Italia al 4,1% per un totale di poco superiore al 18%. I sondaggi relativi alla regione Sicilia sono ben diversi: gli ultimi "sentiment" riportati da Affari Italiani danno Alleanza per la Sicilia su una percentuale compresa tra il 7 e l'8%. Un potenziale dunque dimezzato rispetto a quello nazionale, ma di certo considerevole visto che Salvini viene nonostante tutto vissuto ancora oggi come un leader nordista. Ancora di più se si pensa che Angelino Alfano, ex dominus dell'isola, rischia di prendere meno voti dell'accoppiata Salvini-Meloni.

