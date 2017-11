ELETTI PD/ Risultati Regionali Sicilia 2017, preferenze e listini provinciali: exit poll e spoglio voti

Deputati Ars Eletti in PD: risultati elezioni Regionali Sicilia 2017, preferenze e liste provinciali. Ultime notizie, nomi ed eletti nelle Elezioni 2012

06 novembre 2017 Silvana Palazzo

Eletti PD alle Elezioni Regionali Sicilia (LaPresse)

Eletti Pd, prime proiezioni degli Exit poll sui Deputati Ars Eletti. Fabrizio Micari, candidato alle Elezioni Regionali Sicilia per Partito Democratico e Alternativa Popolare, è dato dagli ultimi exit poll di EMG per Tg La 7 tra il 16,00 e il 20,00 per cento: nettamente distaccato da Nello Musumeci, candidato del Centrodestra dato tra il 26,50 e il 39,50 per cento, e Giancarlo Cancelleri, esponente del Movimento Cinque Stelle dato tra il 34,00 e il 37,00 per cento. Il Partito Democratico si attesta tra il 9,00 e il 13,00 per cento ‘in singolo’, un risultato che delude nettamente le attese. Secondo le proiezioni di Youtrend sui seggi Ars, sugli exit poll liste EMG, il Partito Democratico avrebbe 8 seggi sui 70 totali. Un risultato non soddisfacente per il Centrosinistra, tenendo conto della forchetta 6,00-9,00 per cento di Claudio Fava, candidato di Sinistra Radicale, che avrebbe 5 seggi sui 70 totali. (Agg. Massimo Balsamo)

LISTINO REGIONALE PER MICARI

Oggi conosceremo l'esito del voto, quindi la scelta dei siciliani dopo le Elezioni alle Regionali Sicilia 2017. I risultati ufficiali arriveranno insieme a quelli sugli eletti deputati. Mentre Il PD si affanna a ribadire che non si tratta di un test nazionale, cresce il timore di una sconfitta. In particolare si temono le proporzioni del ko, perché un eventuale quarto posto di Fabrizio Micari sarebbe una tragedia per il centrosinistra. Dopotutto il Partito Democratico in Sicilia non è stato mai forte, infatti nel 2012 non andarono oltre il 13%. Intanto il candidato guarda alla propria candidatura come «una prosecuzione del lavoro di rettore» all'università di Palermo e punta sulla carta del ponte sullo Stretto. L'obiettivo, dunque, è migliorare il risultato di cinque anni fa, quando furono eletti 17 consiglieri su 70, da chiamare per dovere di precisione deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per riuscirci il Partito Democratico ha preparato questo listino regionale a sostegno di Fabrizio Micari presidente: oltre a quest'ultimo, ne fanno parte Alice Anselmo, Nicola D'Agostino, Mariella Lo Bello, Antonio Rubino, Valeria Sudano e Vincenzo Vinciullo

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Lo statuto speciale della Regione Sicilia e la legge elettorale per le Regionali sono chiari: le liste elettorali devono prevedere la divisione provinciale. Le liste provinciali dunque sono nove, tante quante le città in cui viene divisa la Sicilia: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Il Partito Democratico, che nei fatti sostiene Fabrizio Micari, in realtà si è fatto promotore del voto disgiunto: una parte dei democratici siciliani è infatti favorevole alle larghe intese con Forza Italia, quindi si starebbe orientando a no votare per Fabrizio Micari, ma a cedere la preferenza a Nello Musumeci, candidato avversario del centrodestra. Uno scenario paradossale, ma intanto vi elenchiamo i candidati dem nelle liste principali, cioè quelle di Palermo e Catania. Precedenza al capoluogo di Regione: Patrizia Ajovalasit, Salvatore Alotta, Alice Anselmo, Michele Maria Anzalone detto Michele, Giovanni Lorenzo Catalano, Paolo Chiaramonte, Antonino Cracolici detto Antonello, Felice Di Liberto detto Valerio, Fabrizio Ferrara detto Ferraro, Attilio Licciardi, Gaetana Liotta, Salvatore Lo Biundo, Giuseppe Lupo, Maria Rubina Marino, Natalia Re, Valeria Sudano. Ora i nomi dei candidati ad essere eletti per lista provinciale PD per quanto riguarda Catania: Barbagallo Anthony Emanuele detto Entoni, Caruso Antonino Salvatore, Castiglione Pieruccia Giovanna, Catalano Sebastiano detto Nello, Di Fazio Mario, Ragusa Elena Adriana, Rubino Antonio, Sammartino Luca Rosario Luigi detto Sammartino, Martino o Di Martino, Sanfilippo Maria, Schilirò Grazia, Siena Anna, Torrisi Elia, Villari Angelo. CLICCA QUI PER I CANDIDATI DELLE ALTRE 7 PROVINCE SICILIANE

ELETTI NEL 2012

Prima di apprendere i risultati ufficiali e la lista degli eletti deputati delle Elezioni alle Regionali in Sicilia, possiamo fare un passo indietro e scoprire come andata al Partito Democratico nel 2012, in occasione dell'ultima consultazione elettorale regionale. Cinque anni fa i dem, a sostegno di Rosario Crocetta, contribuirono con il 13,43% dei voti, ottenendo 14 seggi. La coalizione a sostegno del candidato presidente, ora uscente, annoverava Movimento Politico Crocetta Presidente, Unione Democratica Per i Consumatori e UDC. Sotto la guida del presidente PD all'Ars, Alice Anselmo, gli altri 16 deputati eletti, ora uscenti, sono stati: Giovanni Panepinto, Mario Alloro, Giuseppe Apprendi, Giuseppe Concetto Arancio, Anthony Emanuele Barbagallo, Maria Cirone in Di Marco, Antonello Cracolici, Emanuele Dipasquale, Baldassare Guccardi, Giuseppe Laccoto, Giuseppe Lupo, Bruno Marziano, Raffaele Giuseppe Nicotra, Paolo Ruggirello, Luca Sammartino, Valeria Sudano.

