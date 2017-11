ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017/ Risultati spoglio voti dati reali ed exit poll: Musumeci davanti a Cancelleri

Elezioni Sicilia 2017: risultati regionali, Musumeci è in testa secondo gli exit poll davanti a Cancelleri. Testa a testa centrodestra-M5s, il Pd concede già la sconfitta in nottata.

Elezioni Sicilia 2017 (foto da Twitter SkyTg24)

ALLE 8 LO SPOGLIO DEI VOTI SU DATI REALI

Bisognerà attendere lo spoglio dei voti (che avrà inizio alle 8:00) per avere l'ufficialità dei risultati delle Regionali di Sicilia 2017, ma il dato che emerge nella notte elettorale - oltre a quello dell'affluenza al 46,7% - è che a contendersi la poltrona di governatore a Palazzo dei Normanni sono Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri. Centrodestra e Movimento 5 Stelle, dunque, confermano i sondaggi della vigilia, almeno secondo gli exit poll, che in tal senso non ammettono repliche: Musume ci è attribuito di una percentuale di voti che per le stime di EMG Acqua per TG La7 è compresa tra il 36,5 e il 39,5%. La possibilità di un sorpasso di marca grillina è avvalorata dal margine d'errore riguardante la percentuale assegnata a Cancelleri, che secondo l'istituto di sondaggi di Fabrizio Masia oscilla tra il 34 e un picco del 37%. Fuori dai giochi, prima ancora dello spoglio, è già il Pd, che concede la sconfitta attraverso le parole di Lorenzo Guerini e rischia di scendere sotto la soglia psicologica del 20%. Numeri che avrebbero potuto essere certamente più generosi se si fosse evitata la frattura con l'area "a gauche" rappresentata da Claudio Fava, attestato di un 5-8% che pur sommato ai voti renziani non avrebbe portato alla vittoria.

EXIT POLL E RISULTATI, L'ETERNO RITORNO DI BERLUSCONI

Saranno pur sempre exit poll ma è su questi dati che anche i partiti stanno analizzando l'andamento del voto alle elezioni Regionali Sicilia 2017. E il dato incontrovertibile, se come sembra Musumeci sarà eletto governatore, è quello dell'eterno ritorno di Silvio Berlusconi. Dato per finito, morto, superato, chissà quante volte, vale per il leader di Forza Italia il soprannome che Indro Montanelli studiò per Fanfani: Rieccolo. Non si contano più le vite politiche dell'ex Presidente del Consiglio, capace ancora una volta di trovare la quadra, di interpretare quel ruolo da federatore dell'area di centrodestra che spesso e volentieri si traduce in unione vincente. Il miracolo di Berlusconi, però, non può essere circoscritto alla vittoria (ancora presunta) di Musumeci. Sono i numeri stessi di Forza Italia, se confermati, a segnare il ritorno sulla scena da protagonista del Cavaliere: una percentuale attorno al 15% (se non superiore) a conferma che la golden share dell'area di centrodestra appartiene ancora all'area moderata dello schieramento e non a quella che fa capo a Salvini e Meloni, che in coppia sembrano viaggiare su un 8% che al Sud per il capo della Lega viene accolto come oro colato. La proiezione che conta, però, è quella nazionale: dal voto siciliano esce un responso difficilmente contestabile, è tornato Rieccolo, sempre che se ne fosse mai andato.

RISULTATI ELEZIONI SICILIA: IL CROLLO DEL PD E IL BICCHIERE DEL M5S

Si parlava da tempo delle elezioni regionali Sicilia 2017 come prova della verità per il Partito Democratico, come l'appuntamento che avrebbe potuto compromettere la marcia d'avvicinamento di Matteo Renzi alle prossime Politiche. E se è vero che Fabrizio Micari non salirà (salvo clamorosi harakiri dei sondaggisti) domani a Palazzo dei Normanni da governatore, lo è altrettanto che saranno i voti che riuscirà a racimolare a determinare la portata della sconfitta dem. Perché non può traballare, per mancanza d'alternative credibili e tempi strettissimi, la segreteria di Matteo Renzi, ma di certo dinanzi ad un risultato più vicino al 15 che al 20%, potrebbe vacillare eccome la certezza della premiership dell'ex sindaco di Firenze. La presa d'atto che il brand non attira ma allontana, la consapevolezza che la presenza di Renzi è un elemento divisivo per l'area di centrosinistra, potrebbero rappresentare i fattori determinanti per l'assalto alla diligenza renziana. E risulta quanto meno strategica la mossa del segretario, che nelle ultime settimane non ha voluto spendersi per Micari annusando la sconfitta, di accettare l'invito al duello tv con Di Maio: l'occasione per spostare il dibattito troppo ghiotta per non essere raccolta. Un autogol tattico da parte del Movimento 5 Stelle che vive il paradosso di essere primo partito ma senza vittoria, sembra quasi di risentire Bersani formato 2013: "Siamo arrivati prima ma non abbiamo vinto". Chi gliel'aveva impedito? Silvio Berlusconi. Rieccolo.

