Eletti Lista Udc/ Risultati Regionali Sicilia 2017, seggi e voti preferenze: proiezione 7%

Deputati Ars Eletti in Udc, Unione di Centro: risultati elezioni Regionali Sicilia 2017, preferenze e liste provinciali. Ultime notizie, nomi ed eletti nelle Elezioni 2012

06 novembre 2017 - agg. 06 novembre 2017, 15.16 Silvana Palazzo

Deputati Ars Eletti in Udc, Unione di Centro (Foto: LaPresse)

Si profila una buona affermazione per l'Unione di Centro, più nota come Udc, alle elezioni regionali siciliane. L'ultima proiezione di Piepoli e Noto per la Rai, su una copertura del 49%, vede il partito al 7%, la stessa percentuale attestata all'Alleanza per la Sicilia di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Una percentuale importante per lanciare la candidatura di Nello Musumeci, in vantaggio sugli avversari. L'obiettivo dell'Udc è almeno pareggiare il numero di consiglieri uscenti, che per dovere di precisione andrebbero chiamati deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. In campo è sceso l'onorevole Girolamo Turano, che compare nel listino regionale presentato a sostegno di Nello Musumeci Presidente. Ecco la composizione completa del listino regionale: Musumeci Sebastiano detto "Nello Musumeci", Miccichè Giovanni detto Gianfranco, Grasso Bernadette Felice, Di Mauro Giovanni detto Roberto, Savarino Giuseppa detta Giusy o Giusi, Amata Elvira.

CANDIDATI LISTE PROVINCIALI

Gli elettori nei vari seggi hanno potuto esercitare il diritto della preferenza, come stabilito dallo Statuto speciale della Regione Sicilia e dalla legge elettorale per le Regionali. Prevista la divisione provinciale, infatti sono nove, tante quante le città in cui si divide la Regione Sicilia: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Nell'analisi dei candidati presentati dall'Udc concentriamoci sulle liste principali, quelle di Palermo e Catania. Nel capoluogo di Regione si sono candidati Figuccia Vincenzo, Alongi Pietro, Aulicino Armando, D'Ancona Nicola, Di Carlo Salvatore, Di Gaudio Francesca, Flauto Michele, Fontanini Alessandro, Gennuso Alessandra, Giotti Antonella, Greco Nicola, Lo Proto Rosario, Mancusa Gianluca, Odoroso Flavia, Scibilia Federica e Trapani Ivan, A Catania, invece, Barbagallo Alfio, Benincasa Gaetano, Bulla Giovanni, Ferrara Lorenzo Paolo, Musumeci Roberta, Petrina Francesco, Rapisarda in Basile Concetta detta Ketty, Rapisarda Giulia, Rau Vito, Sgroi Carmelo, Silvestro Virginia, Spataro Ivana, Trovato Santo. CLICCA QUI PER I CANDIDATI DELLE ALTRE 7 PROVINCE SICILIANE

ELETTI NEL 2012

In attesa dei risultati definiti delle elezioni regionali siciliane, anche per quanto riguarda l'Udc (Unione di Centro), diamo uno sguardo a chi invece è stato elettro tra le fila dell'Udc nelle ultime regionali, quelle del 2012, andando a comporre il gruppo di 5 deputati, ora uscenti, all'Assemblea Regionale Sicilia. In quell'occasione l'Udc aveva sostenuto la candidatura di Rosario Crocetta, risultato poi vincente, insieme al Partito democratico. Lo scenario attuale è differente, visto che l'Udc sostiene un candidato del centrodestra. I deputati uscenti, quindi eletti cinque anni fa, sono Pietro Alongi, Gaetano Cani, Vincenzo Figuccia, Margherita Ruvolo la Rocca.

© Riproduzione Riservata.