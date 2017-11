GIANCARLO CANCELLERI/ Risultati e seggi Elezioni Regionali Sicilia 2017: il testa a testa con Musumeci

Giancarlo Cancelleri, risultati e seggi Elezioni Regionali Sicilia 2017: ultime notizie e dati reali, il Movimento 5 Stelle sfida Musumeci. Prima lista in Regiona e sfida sugli eletti

06 novembre 2017 - agg. 06 novembre 2017, 10.29 Niccolò Magnani

Giancarlo Cancalleri e Luigi Di Maio (LaPresse)

DI MAIO IN ARRIVO A PALERMO

Le attività di spoglio in Sicilia proseguono piuttosto a rilento. Pochi minuti fa La7 ha trasmesso una nuova proiezione dei dati elaborati dall'Istituto Emg-Acqua. Con una copertura dell'16% il candidato ad aver raccolto più voti resta per il momento Nello Musumeci con il 37,2%. Segue Cancelleri con il 36,1%. Molto staccato il Partito Democratico con Fabrizio Micari fermo al 18,7%. Quarto posto invece occupato dal candidato di sinistra Claudio Fava per il momento al 7,4%. Risultato dunque ancora in bilico. Nel frattempo sta per arrivare nel quartier generale del Movimento 5 Stelle di Palermo Luigi Di Maio. Sarà interessante raccogliere le sue impressioni a proposito delle ultime dichiarazioni di Bersani, il quale ha chiaramente espresso il suo desiderio di riprendere il dialogo con i pentastellati nel tentativo di "frenare l'avanzata delle destre". Di Maio e Grillo accoglieranno il suo invito?

CANCELLERI A UN PASSO DA MUSUMECI

Sono in corso da poco più di un'ora le attività di spoglio nella Regione Sicilia. Pochi minuti fa La7 ha trasmesso i dati elaborati dall'Istituto Emg-Acqua. Con una copertura dell'8% il candidato ad aver ottenuto più voti è per il momento Nello Musumeci con il 37,3%. Segue Cancelleri con il 36,8%. Decisamente staccato invece il Partito Democratico con Micari fermo al 18,6%. Quarto posto invece ormai certo per il candidato di sinistra Claudio Fava (6,5%). Situazione in continuo divenire con Musumeci e Cancelleri che si giocano la vittoria. Qualora il Movimento 5 Stelle dovesse vincere per la prima volta nella storia del nostro paese un'elezione regionale si porrebbe il problema alleanze. Il partito di Grillo pur avendo sempre smentito di voler stringere patti con gli avversari politici, definiti un'accozzaglia, sarà costretto a trovare appoggio al di fuori della propria coalizione in caso di vittoria.

PRIME PROIEZIONI, PRIMA SVOLTA

Ore 8.30, e già la prima svolta per Giancarlo Cancelleri: la prima proiezione sui dati reali delle Elezioni Regionali in Sicilia giunta poco fa ha dato già il primo scossone dopo gli exit poll della notte passata. Il candidato M5s infatti è dato pari merito a Nello Musumeci, sfidante e in vantaggio secondo i dati e le previsioni di queste ultime ore. Con una copertura del 5% sui dati reali, la proiezione effettuata da Nicola Piepoli per la Rai porta Il Movimento 5 Stelle a sperare un’incredibile ribaltone dopo i sondaggi e appunto gli exit poll del voto siciliano. 34% per Musumeci, 34% per Cancelleri, la sfida è sempre più un testa a testa all’ultimo voto, anche perché come ben sapete non esiste ballottaggio secondo la legge elettorale di Palazzo d’Orleans. Più indietro gli altri candidati di sinistra e centrosinistra, la vera sfida è tra M5s e Centrodestra, come del resto già preventivato dai pronostici della vigilia: l’impressione, come spiega lo stesso Piepoli, è che Musumeci possa allungare col proseguire dello spoglio ma intanto per Grillo e Di Maio la posizione di Cancelleri e la campagna elettorale non si può certo riassumere con una sconfitta, tutt’altro. Si attendono i dati reali e ovviamente le prime indicazioni sui seggi e gli eletti, con il Movimento 5 Stelle che arriva forte del molto probabile primo posto tra le liste più votate in Sicilia durante le Regionali.

LE PAROLE DI FICO

Con una lunga intervista apparsa su Repubblica, parla Roberto Fico leader della “minoranza” interna al M5s e spesso su piani opposti e critici per la gestione di Di Maio e Di Battista: mentre Cancelleri si dice sicuro di raggiungere la poltrona dell’Ars, Fico teme in realtà la sconfitta, nonostante i buoni spunti di exit poll (e ora anche i primi dati reali). «Comunque vada, avremo dimostrato che noi non facciamo trucchi e andiamo al voto mettendoci la faccia», per una volta lodando la campagna elettorale del suo “nemico” Di Maio, «Ha fatto una campagna straordinaria». Ma se arrivasse una sconfitta contro Musumeci, il Movimento 5 Stelle teme che la legalità sia in pericolo: «Sentiremmo comunque di aver fatto la cosa giusta, perché abbiamo affrontato questa campagna elettorale da soli, mettendoci le nostre facce in maniera chiara, trasparente, senza ricorrere ai trucchi delle liste civetta o di alleanze che si stringono solo con l'obiettivo di spartirsi le poltrone. E comunque saremmo la prima forza politica della Sicilia e una parte del merito, oltre che di Giancarlo Cancelleri, sarebbe anche di Luigi, che si è speso tantissimo e ha fatto una campagna straordinaria».

