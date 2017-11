NELLO MUSUMECI/ Risultati e seggi Elezioni Regionali Sicilia 2017: l’attesa per i voti delle liste

Nello Musumeci intende aspettare la fine dello spoglio delle elezioni regionali in Sicilia 2017. In ogni caso nel centrodestra sembra in arrivo uno scontro

06 novembre 2017 Lorenzo Torrisi

Nello Musumeci, Elezioni Regionali Sicilia 2017 (LaPresse)

ATTESA FINO ALL’ULTIMO VOTO

Nello Musumeci intende aspettare la fine dello spoglio delle elezioni regionali in Sicilia 2017. Si dice “prudentemente ottimista” dopo gli exit poll che ieri sera lo davano al primo posto, davanti a Giancarlo Cancellieri, ma non vuole nemmeno commentare quelle rilevazioni. “Non fatemi commentare gli exit poll: non vorrei essere deluso e deludere qualcuno. Non ho elementi sufficienti per giudicare: certo, la tendenza che emerge dai primi numeri è positiva. Ma vorrei aspettare l’ultima scheda. Guardi, alle Europee del 2004 il mio avversario era 70 mila voti dietro di me e lo spoglio in Sicilia si era già concluso: ma non festeggiai finché non furono scrutinate le 1.500 schede della Sardegna”, sono le sue parole riportate da Repubblica. Il quotidiano lega questo suo essere prudente anche al fatto che negli ultimi giorni “i sondaggi segreti che i suoi collaboratori gli mettevano sul tavolo lo vedevano sempre in vantaggio, ma con una forbice via via più corta” sul candidato del Movimento 5 Stelle.

LA RESA DEI CONTI NEL CENTRODESTRA

Musumeci attende però i risultati definitivi anche per capire “se avrò preso più voti delle mie liste. Io credo di sì”. E i voti presi dalle liste diventeranno con tutta probabilità strumento di scontro tra i partiti del centrodestra in vista delle elezioni politiche. Silvio Berlusconi ritiene infatti che l’eventuale vittoria di Musumeci sia merito suo, non certo di Matteo Salvini o di Giorgia Meloni. Tuttavia proprio quest’ultima ha già “rivendicato” la possibile affermazione del candidato di centrodestra come un’affermazione delle idee di destra, più che del centro. “Alcuni avevano dei dubbi ma siamo felici che questa volta i nostri amici di viaggio ci abbiamo ascoltato. Verrebbe così smentita, ancora una volta, la favola secondo la quale si vince solo al centro, con proposte e identità annacquate”, ha detto Meloni. Per Matteo Salvini il voto in Sicilia non può essere certo lo specchio del reale valore della Lega, ma è difficile pensare che voglia ritirare la sua candidatura a Premier in caso di vittoria di Musumeci

