Sondaggi Elezioni Regionali Sicilia 2017/ Risultati ed Exit poll: Musumeci davanti a Cancelleri?

Sondaggi Elezioni Regionali Sicilia 2017, risultato, exit poll e ultime notizie: Berlusconi "fa vincere" Nello Musumeci? Il possibile fallimento del Pd e di Renzi

06 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, risultato Elezioni Sicilia 2017 (LaPresse)

EXIT POLL PIEPOLI & NOTO: MUSUMECI IN TESTA

Elezioni Regionali Sicilia 2017, nuovi aggiornamenti sugli exit poll. Confermato il trend della vigilia, con il candidato del Centrodestra Nello Musumeci in vantaggio: Piepoli e Noto, per Rai News, attestano Musumeci tra il 36 e il 40 per cento. Staccato il competitor principale, il candidato del Movimento Cinque Stelle Giancarlo Cancelleri, dato tra il 33 e il 37 per cento. Nettamente inferiori i dati sui due candidati dell’area di sinistra: Fabrizio Micari, sostenuto da Partito Democratico e Alternativa Popolare, tra il 16 ed il 20 per cento, mentre Claudio Fava, candidato da Sinistra Radicale, tra il 6 e il 10 per cento. Roberto La Rosa, indipendentista per Siciliani Liberi, non arriva al 2 per cento. Attesi i dati definitivi, con il Centrodestra che sembra destinato ad ottenere un’altra importante vittoria dopo l’exploit alle amministrative dello scorso giugno. (Agg. Massimo Balsamo)

MUSUMECI DAVANTI ‘GRAZIE’ A BERLUSCONI

Se dopo gli exit poll dovesse vincere le Elezioni Regionali il candidato del centrodestra Nello Musumeci dovrebbe dire grazie a Silvio Berlusconi: i sondaggi prodotti da Demos prima del silenzio elettorale, oltre a dare l’ovvia intenzione di voto sui candidati alle Presidenza della Sicilia hanno provato a vedere cosa quegli stessi elettori voterebbero a livello nazionale. E si scopre quindi che con un Musumeci favorito davanti al Movimento 5 Stelle (35,5% vs 33,2% di Cancelleri), gli stessi elettori ritengono Silvio Berlusconi ancora il primo politico nei gradimenti di fiducia generali. 38% dell’ex Cavaliere, 33% a testa per Beppe Grillo e, a sorpresa, Matteo Salvini e infine 31% per Matteo Renzi. Se dunque il candidato di Diventerà Bellissima dovesse trionfare domani dopo lo scrutinio dei voti una buona fetta la dovrà a Berlusconi che pure è stato l’ultimo leader nazionale in ordine di tempo a “convincersi” della sua candidatura.

SONDAGGI, IL POSSIBILE FALLIMENTO DEM

Se si dà un’occhiata ai sondaggi prodotti da Ixè in questi giorni di profondo focus sulle elezioni Regionali in Sicilia, si può già trarre una prima conclusione nonostante i risultati non siano ancora del tutto ufficiali: il Partito Democratico, dopo il Governo Crocetta e con la candidatura di Micari che non ha “sfondato” si dimostra in Sicilia come a livello nazionale con notevoli problemi di carattere politico, elettorale e forse anche “comunicativo”. Il caso-Micari è eloquente: in quasi tutti i sondaggi infatti espressi in Sicilia, il rettore dell’Università di Palermo era considerato il più competente e stimato dagli elettori; da qui però ad essere eletto con la maggioranza di voti il passo è stato lungo e inarrivabile, con forse più di un problema legato alla campagna elettorale condotta dal Pd “troppo lontano” da Micari, appoggiato più da Alfano che non da Renzi, tanto per intendersi. I sondaggi di Ixè a livello nazionale danno una diapositiva altrettanto significativa: se alle prossime elezioni nazionali il Pd avesse come leader Gentiloni, solo il 7,1% voterebbe Pd mentre se ci fosse Renzi… ancora peggio, un misero 3,9% di preferenza su tutti gli elettori sondati. Insomma, il fallimento per i dem è dietro l’angolo e in casa Nazareno forse è meglio al più preso correre ai ripari visto che tra qualche mese le urne Nazionali potrebbero “non perdonare”.

© Riproduzione Riservata.