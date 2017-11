Deputati eletti Regione Sicilia 2017/ Musumeci Presidente con 36 seggi: Ars, nomi maggioranza e opposizione

Deputati eletti Regione Sicilia 2017: Nello Musumeci Presidente con 36 seggi all'Ars.

07 novembre 2017

Deputati eletti in Sicilia, Palazzo d'Orleans (LaPresse)

Alla fine Nello Musumeci vince le elezioni in Sicilia e prende anche la maggioranza, risicata, a Palazzo d’Orleans: per un solo seggio riesce a prendere la maggioranza assoluta all’Ars (Assemblea Regionale Sicilia) e tirando un sospiro di sollievo per non dover accendere altre alleanze, ora si appresta a preparare la squadra di governo per i prossimi cinque anni (ecco qui il toto-nomi e le prime indiscrezioni). Per quanto riguarda il numero di deputati eletti dunque si tratta di un 36 a 35 tra maggioranza e opposizione dove decisivi si sono rivelati i 7 seggi del listino Regionale in dote al Governatore vincente. A livello di liste, i più numerosi in Assemblea saranno i Cinque Stelle con i loro 19 seggi, frutto del primato di primo partito nella Regione: seguono Forza Italia con 12, Pd con 11, 5 a testa per Idea Sicilia e Udc, 4 per Diventerà Bellissima (la lista civica di Musumeci, ndr) e 3 per la lista Noi con Salvini-An-Fdi. Due seggi vanno al Psi, uno per Cento Passi Claudio Fava, rimangono fuori Ap di Alfano e Siciliani Liberi. Entriamo ora nel dettaglio e scopriamo chi sono i 70 nuovi eletti all’Ars per la nuova legislatura siciliana, con l’accortezza del dubbio solo sugli eletti a Catania visto che lo spoglio è andato al rilento e ancora non vi è la certezza piena sul nome dei deputati eletti.

ELETTI NELLA MAGGIORANZA

Sono in tutto 36, 29 con calcolo promozionale provinciale e 7 dal listino regionale, con Forza Italia che fa la voce grossa per la maggioranza nella squadra di maggioranza, 5 invece per Idea e Udc, 4 per la lista di Musumeci e 3 per i sovranisti di Salvini e Meloni. Ecco la lista dettagliata: Riccardo Gallo Afflitto (eletto ad Agrigento), Michele Mancuso (Caltanissetta), Marco Falcone e Alfio Papale (Catania), Luigi Genovese e Tommaso Calderone (Messina), Giuseppe Milazzo, Riccardo Savona e Marianna Caronia (Palermo), con quest’ultima eletta grazie all'ingresso all'Ars di Gianfranco Miccichè attraverso il listino di Musumeci. Chiudiamo con Orazio Ragusa (Ragusa), Rossana Cannata (Siracusa), Stefano Pellegrino (Trapani). Per quanto riguarda invece i cinque eletti con Idea e Popolari autonomisti, i deputati sono Carmelo Pullara (Agrigento), Pippo Compagnone (Catania), Toto Cordaro e Roberto Lagalla eletti a Palermo e Pippo Gennuso (Siracusa). Per i cinque dell’Udc i nomi invece sono Margherita La Rocca Ruvolo (Agrigento), Giovanni Bulla (Catania), Cateno De Luca (Messina), Vincenzo Figuccia (Palermo) ed Eleonora Lo Curto eletta perché Mimmo Turano (Trapani) è stato votato nel listino vincente regionale di Musumeci che comprende, oltre al Governatore e Turano, anche Gianfranco Micciché, Giusy Savarino, Elvira Amata, Bernadette Grasso e Roberto Di Mauro. Chiudiamo con gli eletti per FdI-Noi con Salvini - Gaetano Galvagno (Catania), Antonio Catalfamo (Messina) e Tony Rizzotto (Palermo) - e la lista #DiventeràBellisisma che porta 4 deputati, Giuseppe Zitelli (incerto, Catania), Giuseppe Galluzzo (Messina), Alessandro Aricò (Palermo), Giorgio Assenza (Ragusa).

ELETTI CON L’OPPOSIZIONE

All’opposizione che con i Cinque Stelle ha assaporato anche il gusto della vittoria nei primi momenti dello spoglio di ieri mattina, sono in tutto 35 di cui ovviamente M5s con la maggiore quantità di deputati (19 + Cancelleri), ben 8 più dei rivali nazionali del Partito Democratico. Vediamoli nel dettaglio: «Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro (Agrigento), Nunzio Di Paola (Caltanissetta), eletta perché Cancelleri è direttamente all'Ars in qualità di candidato 'miglior perdente’. Angela Foti, Gianina Ciancio e Francesco Cappello certi di essere eletti a Catania, manca ancora il quarto per il ritardo nello spoglio; Elena Pagana (Enna), Valentina Zafarana e Antonino De Luca (Messina), Giampiero Trizzino, Salvatore Siragusa, Luigi Sunseri, Roberta Schillaci (Palermo), Stefania Campo (Ragusa), Stefano Zito e Giorgio Pasqua (Siracusa), Sergio Tancredi e Valentina Palmeri (Trapani). In quota Pd invece i deputati eletti all’Ars sono Michele Catanzaro (Agrigento), Giuseppe Arancio (Caltanissetta), Luca Sammartino e Anthony Barbagallo (Catania), Luisa Lantieri (Enna), Franco De Domenico (Messina), Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici (Palermo), Nello Dipasquale (Ragusa), Giovanni Cafeo (Siracusa), Baldo Gucciardi (Trapani). Da ultimo, due eletti per Sicilia Futura - Nicola D'Agostino (Catania)ed Edy Tamajo (Palermo) - mentre l’unico eletto per la lista Cento Passi Claudio Fava è proprio il candidato Governatore della Sinistra.

