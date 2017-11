ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2017/ Risultati voti dati reali, eletti: Musumeci governatore, e adesso?

Elezioni Regionali Sicilia 2017: risultati voti dati reali ed eletti, Musumeci è il nuovo governatore. Parlano vincitori (Berlusconi & Salvini), secondi (Di Maio) e sconfitti (gli altri)

Nello Musumeci, Elezioni Regionali Sicilia 2017 (LaPresse)

Non sarà ricordato come lo spoglio più veloce della storia, quello delle Elezioni Regionali Sicilia 2017, ma alla fine il risultato che matura nel pomeriggio di ieri è inappellabile: Nello Musumeci, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore. Nulla da fare per il Movimento Cinque Stelle, che assapora l'illusione del clamoroso ribaltone soltanto nelle primissime proiezioni della mattinata, poi prende atto della sconfitta siciliana e guarda il bicchiere mezzo pieno: è la prima forza politica della Sicilia. Sconfitto su tutti i fronti il Pd, che sacrifica la personalità di Fabrizio Micari sull'altare della proprie divisioni interne. L'area di centrosinistra esce dilaniata dal confronto, con Claudio Fava di Cento Passi per la Sicilia, che nel discorso di concessione della sconfitta ne approfitta per recriminare sull'atteggiamento dei piddini e contribuisce a scavare una distanza che sarà difficile colmare da qui alla Primavera. Chi gode è il centrodestra unito, è Berlusconi, che rivendica la vittoria dell'area moderata. Ma è anche Salvini, che sfrutta il traino della Meloni è dimostra che il Sud non è più un'Alcatraz impossibile da espugnare.

RISUTATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA, MUSUMECI, "ORA FAR RINASCERE LA SICILIA"

Mancano pochi minuti alle 20 quando Nello Musumeci si presenta al suo comitato elettorale per rivendicare la vittoria alle Regionali Sicilia 2017. I dati sono ormai incontrovertibili, il gap nei confronti del Movimento 5 Stelle impossibile da colmare. Il discorso è quello di un governatore, non più di un candidato alla poltrona di Presidente:"Voglio essere e sarò il presidente di tutti i siciliani", spiega Musumeci che poi aggiunge, "il primo compito è di recuperare oltre il 50% dei siciliani che ha deciso di non andare a votare. Dobbiamo restituire alla politica credibilità e autorevolezza. Un sondaggio di alcune ore fa dice in maniera disarmante che soltanto il 12% dei siciliani non ha fiducia nella Regione. È un dato preoccupante che deve far riflettere tutte le forze politiche. Quello che è accaduto negli ultimi tempi - continua Musumeci - ha provocato una caduta di credibilità e noi con la buona politica abbiamo il dovere di recuperare una larga fascia di siciliani". In chiusura ci sono l'impegno a "far rinascere la Sicilia" e lo spazio per una citazione:"Dobbiamo scrivere tutti una nuova pagina di questa Sicilia. Terra amara, rassegnata e che Verga ha voluto descrivere come la terra dei vinti. La Sicilia con l’impegno di tutti non debba più essere un’isola da raccontare ma un’isola da vivere. Un’isola con tante straordinarie potenzialità. Non dobbiamo inseguire uno sterile rivendicazionismo ma la consapevolezza che prima di chiedere aiuto agli altri dobbiamo essere convinti noi che questa terra ce la può fare. Dobbiamo convertire i rassegnati. Alimentare la fiamma della speranza".

LE REAZIONI AI RISULTATI, DA DI MAIO AD ALFANO

Gli stati d'animo dopo le elezioni regionali Sicilia 2017 sono ovviamente contrastanti. Luigi Di Maio, nonostante la sconfitta di Cancelleri, cerca di compattare il popolo del M5s in vista delle prossime Politiche:"Noi siamo molto soddisfatti, il voto non ci porta alla presidenza, ma da qui parte un'onda che tra 4 mesi ci può portare al 40%. Noi abbiamo un voto libero, consapevole. Dobbiamo comunicare questo voto a chi si è astenuto, molti astenuti credo che si pentiranno fra 2-3 mesi, quando vedranno quelli che hanno speculato finora di nuovo all'opera", dicendosi "convinto" che, dopo le Politiche, il M5S "potrà chiedere l'incarico di governo al Colle". Non può condividere lo stesso entusiasmo Angelino Alfano, il segretario di Alleanza Popolare, incapace di superare il 5% nella sua regione d'appartenenza. Parla per questo di "risultato negativo", ma rivendica di aver fatto "la scelta giusta". Dimostra poi di avere un istinto di sopravvivenza niente male nel rimandare la sua fine politica quanto meno alla primavera, precisando - come riporta l'Ansa - che la percentuale di voti ottenuta in Sicilia è superiore alla soglia di sbarramento nazionale. Chapeau.

