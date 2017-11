Giunta Regionale Musumeci/ Sicilia, lista toto-nomi: Armao e Lagalla in lizza, Sgarbi invece..

Governo Musumeci, è partito il toto giunta dopo la vittoria delle elezioni regionali siciliane per il candidato del Centrodestra: da Lagallo a Sgarbi, ecco i possibili nomi

Governo Musumeci (LaPresse)

Governo Musumeci, è già partito il toto giunta. Nello Musumeci è stato incoronato presidente della Regione Sicilia: il candidato del Centrodestra unito (Forza Italia, Noi Con Salvini & Fratellli d’Italia, Diventerà Bellissima, Udc, Popolari e Autonomisti) ha raccolto 830.821 voti, il 39,84 per cento dei consensi; staccato di oltre 100 mila voti il principale competitor, Giancarlo Cancelleri del Movimento Cinque Stelle. “Voglio essere e sarò il presidente di tutti i siciliani: sia di chi mi ha sostenuto, sia di chi ha deciso di votare altri candidati, sia ancora di chi ha deciso di non partecipare al voto”, le parole post-vittoria in conferenza stampa di Nello Musumeci. Che ha continuato: “Bisogna restituire credibilità e autorevolezza alla politica: noi dobbiamo essere i primi ad essere convinti che la Sicilia ce la puà fare”. Grande euforia, dunque, in casa Centrodestra, con Nello Musumeci chiamato a fare dimenticare i cinque anni di governo Crocetta, rappresentante di un Centrosinistra uscito con le ossa rotte da questo tornata elettorale

ELEZIONI SICILIA 2017, GOVERNO MUSUMECI: LISTA NOMI TOTO GIUNTA

Nei prossimi giorni verrà comunicata la composizione del Governo Musumeci, possibile individuare le prime indicazioni dalla campagna elettorale. A partire dal parlamentare Totò Cordaro, di Idea Sicilia: in campagna elettorale, Musumeci ha detto di sperare “di averlo nella Giunta regionale, avrei un collaboratore valido, sincerpo e soprattutto motivato”. Ma non solo. Papabilissimi i nomi di Roberto Lagalla e di Gaetano Armao: recentemente Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Forza Italia, ha fatto sapere che vorrebbe il primo al ruolo di assessore alla Pubblica istruzione, il secondo alla vicepresidenza con delega all’Economia. Ma attenzione alla variabile Vittorio Sgarbi: inizialmente candidato alla presidenza della Regione, il noto critico d’arte ha ritirato la sua candidatura per poi sostenere Nello Musumeci. Lo stesso Musumeci ha indicato in campagna elettorale Sgarbi come possibile Assessore ai Beni Culturali, un modo per valorizzarlo al meglio.

RISULTATI ELEZIONI E LA POLEMICA SUL RUOLO DI MICCICHE’

In campagna elettorale il Movimento Cinque Stelle ha ripetutamente attaccato Nello Musumeci per le liste “ricche di impresentabili”. Ma non solo: infatti, Giancarlo Cancelleri ha più volte sottolineato che “le scelte cruciali, come sugli assessori, le faranno Cuffaro, Genovese e Miccichè”. Quest’ultimo, commissario regionale di Forza Italia, è stato più volte criticato per la sua invadenza, soprattutto futura in caso di nomina di assessori. E’ già capitato, infatti, che Miccichè abbia indicato come possibili assessori diversi profili, basti pensare al consigliere comunale trapanese Giuseppe Guaiana. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Nello Musumeci che, sottolineando che in campagna elettorale la priorità non era quella di sciogliere futuri assessori, ha apertamente detto che ascolterà tutte le proposte, ma le decisioni finali toccheranno a lui e a nessun altro.

© Riproduzione Riservata.