Sondaggi Elettorali Politici/ Risultati Sicilia, metà elettori Pd non ha votato per Micari

Sondaggi elettorali politici, ultime notizie di oggi 8 novembre 2017: risultati Elezioni Regionali Sicilia 2017, commenti e analisi. Metà elettori del Pd non hanno votato per Micari

08 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici post-Sicilia, Matteo Renzi e Davide Faraone (LaPresse)

TECNÈ, UN ELETTORE SU DUE NON HA VOTATO PER MICARI

Il dato che emerge dagli ultimi sondaggi Tecnè compiuti dopo il voto in Sicilia porta alla conclusione un’evidenza già abbastanza chiara durante i primi scrutini: il voto disgiunto ha funzionato, eccome, in favore del Movimento 5 Stelle visto che moltissimi elettori del centrosinistra hanno votato la propria lista preferita e poi ha indicato Cancelleri come candidato Governatore. Quanti? Il sondaggio lo dice chiaro e tondo: il 51% degli elettori di Pd e Alternativa Popolare ha votato Micari, di fatto un solo elettore su due, mentre tutti gli altri voti si sono spostati verso gli altri candidati. Attenzione però, i sondaggi Tecnè offrono una lettura diversa sui destinatari del voto disgiunto, che cozza alquanto con i dati generali dello spoglio che invece hanno visto una “fuga” di voti verso il candidato M5s. Secondo Tecnè infatti gli elettori del centrosinistra hanno scelto in prima battuta Claudio Fava, candidato della sinistra, con il 12%, poi Nello Musumeci con il 10% (proprio per evitare una Sicilia grillina) e solo con 4% Cancelleri. È di ben 23% il dato dell’astensione tra le file Pd-Ap, un dato certamente da non sottovalutare..

SONDAGGI IXÈ, IL FALLIMENTO DEM

Se si dà un’occhiata ai sondaggi prodotti da Ixè in questi giorni di profondo focus sulle elezioni Regionali in Sicilia, si può già trarre una prima conclusione valida sia prima sia tantopiù dopo i risultati che hanno decretato il deprofundis di Renzi e Pd in Sicilia: il Partito Democratico, dopo il Governo Crocetta e con la candidatura di Micari che non ha “sfondato” si dimostra in Sicilia come a livello nazionale con notevoli problemi di carattere politico, elettorale e forse anche “comunicativo”. Il caso-Micari è eloquente: in quasi tutti i sondaggi infatti espressi in Sicilia, il rettore dell’Università di Palermo era considerato il più competente e stimato dagli elettori; da qui però ad essere eletto con la maggioranza di voti il passo è stato lungo e inarrivabile, con forse più di un problema legato alla campagna elettorale condotta dal Pd “troppo lontano” da Micari, appoggiato più da Alfano che non da Renzi, tanto per intendersi. I sondaggi di Ixè a livello nazionale danno una diapositiva altrettanto significativa: se alle prossime elezioni nazionali il Pd avesse come leader Gentiloni, solo il 7,1% voterebbe Pd mentre se ci fosse Renzi… ancora peggio, un misero 3,9% di preferenza su tutti gli elettori sondati. Insomma, il fallimento per i dem è dietro l’angolo e in casa Nazareno forse è meglio al più preso correre ai ripari visto che tra qualche mese le urne Nazionali potrebbero “non perdonare”.

