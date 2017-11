Sondaggi Elettorali Politici/ Emg: il centrodestra unito vale il 35%, Pisapia ai minimi storici

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 1 dicembre 2017: intenzioni di voto, centrodestra unito vale il 35%, Sinistra e Pisapia in crisi. Intanto Pd e M5s...

01 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Berlusconi, Salvini e Meloni (LaPresse)

EMG ACQUA, INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA UNITO VALE IL 35%

Sfiorano ormai il 35% le forze unite del centrodestra secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Emg Acqua: a livello numerico il successo per ora è alla portata nelle prossime elezioni, ma restano le profonde divisioni su programmi e soprattuto sulla leadership, con la sentenza pendente in Europa su Berlusconi che complica e non poco i piani futuri. Intanto però sono bocche da fuoco elettorali, almeno nelle previsioni: 34,6% alla coalizione, con Forza Italia al 14,6%, Salvini al 12% e Meloni al 5,3% (Udc all’1,1% e Movimento Animalista, Direzione Italia in tutto allo 0,6%). Il centrosinistra al momento non ha contromisure, con il 30,5% complessivo fatto dal 25,6% di Renzi, l’1,7% di Ap in caduta libera, 0,9% per il Psi, Verdi allo 0,7%, Campo Progressista ad un bassissimo 0,6%. Il Movimento 5 Stelle resta invece la prima lista nazionale con il 27,9% di consensi: ma senza coalizioni, con questa legge elettorale, è dura pensare ad un Di Maio vincitore nella prossima primavera elettorale…

DEMOPOLIS, EMERGENZA CORRUZIONE: PENE PIÙ SEVERE E TRASPARENZA PA

Un sondaggio prodotto da Demopolis prova ad affrontare uno temi più spinosi e ricorrenti della nostra completa vicenda politica nazionale: la corruzione. Tra i politici, tra la società civile, a livello economico ma anche “sociale”, il problema della corruzione e dei vari voti di scambio rappresentano dei problemi urgentissimi anche in vista delle prossime Elezioni. Secondo gli italiani intervistati nel sondaggio di Demopolis, gli strumenti maggiori su cui bisognerebbe puntare per combattere ogni atto di corruzione vedono giustizia e pubblica amministrazione in prima linea: il 68% ritiene che ci vogliano più pene per i corrotti e l’assicurazione della giustizia italiana. Per il 61% invece ci vorrebbe una maggiore trasparenza nella Pa per evitare casi spiacevoli; il 57% ritiene che ci vorrebbe una piena trasparenza delle gare d’appalto, mentre il 52% vorrebbe una maggiore tutela del dipendente pubblico o privato che segnala illeciti e corruzione (il famoso Whistleblowing). Da ultimo, il 45% suggerisce incarichi di durata limitata per dipendenti pubblici in ruoli a rischio corruzione.

