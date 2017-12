Terza Guerra Mondiale/ Palestina contro Usa: “Non sono più i benvenuti” (Ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, Palestina contro Usa: “Non sono più i benvenuti”. L'ex presidente Obama paragona Trump a Hitler. Le ultime notizie e gli aggiornamenti.

10 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Terza Guerra Mondiale - Trump (Foto: LaPresse)

Riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele è una dichiarazione di guerra peri palestinesi. Lo ha fatto sapere Vassel Abu-Yoseef, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), ai microfoni di Ria Novosti. Di conseguenza, la leadership palestinese, dopo la decisione del presidente Donald Trump, non accetterà alcuna delegazione degli Stati Uniti o il vicepresidente Mike Pence. “Dopo questa decisione i negoziati con gli USA non sono più in corso, può essere considerata come una dichiarazione di guerra contro il popolo palestinese e le sue autorità”, ha dichiarato il rappresentante dell'OLP. “Sicuramente la delegazione americana non è la benvenuta in tutto il territorio palestinese occupato, compreso il vicepresidente Pence”, ha precisato Vassel Abu-Yoseef. Il fronte delle tensioni dunque si sposta in Palestina. Trump aveva annunciato l'intenzione dimandare Mike Pence in Medio Oriente per la lotta al terrorismo, ma non sarà il benvenuto in Palestina.

TRUMP: “ABBIAMO VINTO DUE GERRE MONDIALI”

Continua a far discutere Donald Trump, i cui interventi non riescono a placare le tensioni internazionali, ma anzi le intensificano ulteriormente. Dopo la decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, il presidente americano ha detto che gli Stati Uniti hanno vinto due guerre mondiali e messo in ginocchio il comunismo. “Siamo la nazione che ha scavato il canale di Panama, ha vinto due guerre mondiali, ha mandato un uomo sulla Luna e ha messo il comunismo in ginocchio”, ha detto Trump, parlando ai sostenitori in Florida, come riportato da Fox Business. Per Barack Obama c'è anche un altro problema: la democrazia con il tycoon al potere è in pericolo. Senza mai citarlo, lo ha paragonato a Hitler, agitando lo spettro della Germania nazista. “Dobbiamo avere cura di questo giardino della democrazia, perché le cose possono precipitare velocemente. Come è successo in Germania negli anni '30”, ha dichiarato l'ex presidente, come riportato dalla Stampa.

