Sondaggi Elettorali Politici/ EMG, continua la crescita di Silvio Berlusconi, Lega in calo

Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 13 dicembre 2017: intenzioni di voto, la crescita di Forza Italia e di Silvio Berlusconi, Lega in calo

Sondaggi Politici, Silvio Berlusconi (LaPresse)

Sondaggi elettorali politici, la data per il voto è sempre più probabile sia il 18 marzo 2018 e c’è grande fermento all’interno dei principali partiti politic. Confermata, come per le scorse elezioni del 2013, la situazione di tripolarismo: centrosinistra, centrodestra e Movimento Cinque Stelle, tre blocchi che se la giocano sul filo delle percentuali. Molto dipenderà dalle scelte dei partiti e dei movimenti più piccoli, tra quelli storici e quelli che stanno nascendo nel corso di queste settimane. Sono essenzialmente due gli elementi che possono spostare l’ago della bilancia: le decisioni delle fazioni interne di Alleanza Popolare, tra chi è orientato verso il centrodestra e chi è orientato invece verso il Partito Democratico; e la lista Liberi e Uguali, che mette insieme Sinistra Italiana, MDP e Possibile di Pippo Civati. Il Movimento Cinque Stelle conferma le proprie intenzioni di non voler fare alleanza, mentre il centrodestra e in particolare Silvio Berlusconi punta ad una quarta gamba composta da centristi, da UDC a Energie per l’Italia di Parisi.

SONDAGGI EMG: LA CRESCITA DI BERLUSCONI

Tengono banco i sondaggi elettorali politici, con i partiti che possono testare a pochi mesi dal voto la proprio situazione. E chi può dirsi certamente soddisfatto dell’andamento della pre-campagna elettorale è Silvio Berlusconi, che con Forza Italia sta conoscendo una crescita esponenziale: oggi il partito del Cavaliere si attesta attorno al 15,7 per cento. In lieve calo la Lega di Matteo Salvini, a 12,5 per cento, idem per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, 5,2. Fermo a 0,9 per cento l’Udc. Gli altri partiti di centrodestra, infine, a 0,9 per cento. Il Partito Democratico non varia di molto rispetto agli ultimi sondaggi, fermo al 25,3, con Uniti per l’Italia e Lista Popolare rispettivamente a 1,8 per cento e 1,4 per cento. In lieve crescita Lista Bonino a 0,6 per cento, SVP fermo allo 0,4 per cento. Liberi ed uguali, neonata lista, al 5,4 per cento. Infine, il Movimento Cinque Stelle cresce di 0,3 punti percentuali, salendo al 28,6 per cento.

© Riproduzione Riservata.