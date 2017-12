BIOTESTAMENTO/ Diretta voto al Senato: legge fine vita verso ok, ecco cosa cambia con le Dat (ultime notizie)

Biotestamento, diretta voto finale al Senato, oggi 14 dicembre 2017: ultime notizie, legge sul testamento biologico verso l'ok. Cosa cambia, le Dat e la nutrizione/idratazione artificiale

Si profila un successo il voto sul Biotestamento, per chi quella legge l’ha incardinata dal Governo ma con l’appoggio delle sinistre, del Movimento 5 Stelle e di alcuni battitori liberi in Forza Italia e centristi. Il via libera sui primi decisivi articoli si è tenuto ieri durante i primi voti segreti dove gli oppositori alla legge che venne approvata alla Camera lo scorso 20 aprile - 10anni dopo la morte di Piergiorgio Welby e 8 dopo quella di Eluana Englaro - non sono riusciti a far crollare l’accordo abbastanza solido, specie tra Pd e M5s. Oggi si avrà il voto finale, dopo che gli ultimi emendamenti sono stati discussi e presentati ieri sera: erano ventitre le richieste di votazione a scrutinio segreto pervenute alla presidenza del Senato. Ancora non è chiaro se il voto finale si avrà nel primo pomeriggio o più tardi, ciò che è certo è che Governo e principali forze politiche che appoggiano la legge sul Biotestamento non intendono perdere tempo avendo questa legislatura sempre più l’aria di una data di scadenza ormai prossima (forse già il 27 dicembre lo scioglimento delle camere, dopo l’approvazione della Manovra Economica). Testamento biologico, Dat, stop a idratazione e nutrizione: su questi articoli fondamentali sono arrivati i tanto discussi Sì, e dunque sarà difficile che oggi possa crollare l’impianto messo in piedi dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Sul voto è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Marco Minniti. «In Senato sul testamento biologico è necessaria la massima presenza. Per questo devo tornare in Aula al termine dell’intervento. Siamo agli ultimi giorni di legislatura e non si può sbagliare, meglio evitare errori».

GIURISTI CONTRO: “VIA LIBERA A MORTI DI STATO”

Non è però univoco il coro sulla legge che renderà legale il testamento biologico e le disposizioni di trattamento anticipate: un ultimo appello ai senatori è stato lanciato ieri da un noto gruppo di giuristi, cattolici e non, che da mesi grida al rischio di una “morte di stato” che potrebbe essere intentata con il via libera al Biotestamento. «Non è sufficiente, grazie anche alle leggi approvate e alla sentenze pronunciate negli ultimi cinque anni, ritrovarsi in una Nazione che registra un drastico calo delle nascite, e un parallelo e altrettanto significativo aumento dei morti? Perché non rendersi conto che l’eutanasia a cui ella si appresta a dare il suo voto costituisce il sigillo funesto a un Paese avviato sulla strada della sua scomparsa demografica e culturale?», ha scritto in una nota il Centro Studi Rosario Livatino. Intanto, la pessima notizia per cattolici e per oppositori alla legge è arrivata ieri in serata, quando è stato bocciato l'emendamento di Gaetano Quagliariello (Idea), che prevedeva il mantenimento perenne dei trattamenti di sostegno vitale, cioè idratazione e nutrizione.

COSA PREVEDE LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO

Con l’approvazione dell’articolo 4 del ddl sul testamento biologico, il Senato avvicina il via libera definito e definitivo dell’intera legge: le Dat ora possono essere legge, e dunque dal 2018 ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di futura incapacità di autodeterminarsi, e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,compresi il consenso o il rifiuto a idratazione e nutrizione artificiali. «Le Dat saranno vincolanti per il medico a meno che appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilita’ di miglioramento delle condizioni di vita», si legge nel ddl, dove poi aggiunge anche «devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione'. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, 'la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni». Nell’articolo 1 però si parla anche di consenso informato, altro caposaldo della legge sul Biotestamento: qui è previsto che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene 'promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato' e 'nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari. Sul fronte della nutrizione e idratazione artificiale, la legge renderà legale per ogni persona maggiorenne la capacità di agire, accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. «Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali», si legge ancora nel ddl. E per i minori? «Il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore».

