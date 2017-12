Gian Luca Galletti/ Incidente stradale per il ministro dell'Ambiente: medicato in ospedale (ultime notizie)

Gian Luca Galletti, incidente stradale per il ministro dell'Ambiente: medicato in ospedale. Le ultime notizie sulle condizioni di salute del politico dei Centristi per l'Europa

19 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Gian Luca Galletti (Foto: LaPresse)

Incidente stradale per Gian Luca Galletti: il ministro dell'Ambiente nella mattinata di oggi, 19 dicembre 2017, è stato coinvolto in un tamponamento a Roma. Una vettura su Via Sallustiana non ha visto lo stop ed è finita contro quella su cui viaggiava il ministro, guidata dagli agenti di scorta. Fonti del ministero hanno rassicurato circa le condizioni di salute di Galletti: è stato medicato all'ospedale Santo Spirito ed è stato subito dimesso. Solo grande spavento per il ministro, che fortunatamente è in buone condizioni. I medici però, come riportato dal Resto del Carlino, gli hanno dato un paio di giorni di prognosi. Lievi ferite per Galletti in seguito all'incidente stradale avvenuto alle 9.15 circa all'incrocio tra via Sallustiana e via Lucullo. La Passat su cui viaggiavano il ministro e due agenti di scorta, come riportato da Repubblica, è stata centrata da una Audi Q5. Immediati i soccorsi sul posto: sono arrivati anche gli agenti della municipale del Primo Gruppo Centro.

INCIDENTE STRADALE PER IL MINISTRO GALLETTI: SALTA AGENDA DI LAVORO

L'incidente stradale ha fatto saltare l'agenda di lavoro di Gian Luca Galletta: il ministro dell'Ambiente, come riportato da omniroma, è tornato infatti a Bologna dopo il sinistro. La velocità molto bassa delle due vetture, che si trovavano nel centro di Roma, hanno reso lievi le conseguenze dell'impatto. Non è ancora chiaro se domani sarà a Roma per l'assemblea nazionale Coldiretti, convocata dal presidente Roberto Moncalvo alla vigilia dell'inizio dell'anno internazionale del cibo italiano nel mondo. L'appuntamento è fissato per le 9.30 di domani al Centro Congressi Rospigliosi in Via XXIV Maggio 43, con la presenza tra gli altri del ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina e del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Era stata appunto annunciata anche la presenza del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, ma non è ancora chiaro se ci sarà o meno in seguito all'incidente stradale nel quale è stato coinvolto oggi.

