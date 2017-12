SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Swg, astenuti ‘orientati’ a destra: Berlusconi li ‘convince’ di più

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 19 dicembre 2017: intenzioni di voto, il voto dei giovanissimi e il leader preferito. Renzi avanti, ma con pochi voti

19 dicembre 2017 - agg. 19 dicembre 2017, 14.35 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Matteo Renzi (LaPresse)

SWG, GLI ASTENUTI GUARDANO A DESTRA

Seguendo il particolare sondaggio prodotto da Swg si può osservare un dato piuttosto interessante: è stato infatti chiesto a coloro che si dichiararono indecisi/astenuti nelle ultime stime elettorali di dicembre, verso quale leader e partito di riferimento si sentono più “interessati” i suddetti critici dell’attuale politica italiana. Ebbene, ovviamente il primo ad essere “preferito” è nessuno, con il 56%: dato prevedibile visto che si parla di potenziali astenuti, ma l’elemento che più desta attenzione è il primo leader verso cui si sentono orientati. È Silvio Berlusconi, con il 15% davanti a Matteo Renzi al 9%, Luigi Di Maio all’8%, Matteo Salvini al 7% e tutti gli altri sotto il 5% delle scelte. Insomma, il leader di Forza Destra ottiene ancora capacità attrattiva, dopo tutti questi anni e dopo i tanti “recuperi” effettuati nelle scorse elezioni politiche della Seconda Repubblica: è ancora lui quello più “guardato” da chi al momento non vorrebbe esprimere un voto.

PIEPOLI, FUTURO PREMIER TRA LA SOCIETÀ CIVILE?

Dando un’occhiata al primo dei sondaggi Piepoli pubblicati in questa settimana che anticipa il Natale, sotto l’albero i vari partiti si ritrovano ancora l’annoso problema della scarsa fiducia dei cittadini elettori nei loro confronti. In particolare, alla domanda posta dal sondaggio di Nicola Piepoli «lei come premier preferirebbe un esponente della società civile non iscritto a nessun partito o il leader di un partito?», la replica degli intervistati è netta e ancora una volta “rivolta contro” la politica nazionale. Il 45% sceglierebbe come nuovo capo del governo un esponente della società civile non iscritto a nessun partito, un uomo nuovo, un papa straniero, un leader che fuori dai palazzi ha costruito la sua popolarità e il suo successo. Insomma, quello che rappresentava Silvio Berlusconi nel post-Tangentopoli e lo stesso Beppe Grillo dopo la nascita dei meet up grillini: il 35% invece punta sui canonici partiti per scegliere lì dentro il nuovo premier, mentre l’8% non sceglie nessuna delle due opzioni e dunque si affida alla totale e completa “anti-politica”.

INDEX, M5S SOTTO IL 30% E BERLUSCONI…

I sondaggi e le ultime intenzioni di voto prodotte da Index Research danno il polso della situazione elettorale a pochi mesi dall’appuntamento del 4 marzo, ormai quasi certa data delle urne. In pieno caos banche & Boschi, con Renzi che cala nei consensi (e stavolta lo ha ammesso anche lui in una recente intervista al Corriere della Sera) il Partito Democratico dimostra la sua crisi con il calo dei “numeri”. Ad oggi, il Pd prenderebbe il 24,1%, con il Movimento 5 Stelle che invece vola al 27,8% e si stanzia sempre di più da prima lista del Paese: il problema per i grillini è che manca ancora tanto, se non troppo, per raggiungere quella maggioranza che l’attuale legge elettorale potrebbe consegnarli il Governo. Per questo si candida il centrodestra che sale ancora, nonostante l’ultimo stallo di Berlusconi che si ferma al 15,6% dopo una crescita molto forte negli ultimi mesi. Lega al 13,6% e Fratelli d’Italia al 5,3%, e con Direzione Italia, Energie per l’Italia, Rivoluzione Cristiana, Mov. Nazionale, Idea, Mov. Aniamalista,UDC, altri 1,8%, il centrodestra complessivamente arriva al 36,3%. Di contro, il centrosinistra invece si allinea al 28,7%, con il 4,6% di Lista Popolare, Verdi, Uniti per l’Italia, Bonino che si aggiungono al Pd. Chiude la classifica Liberi e Uguali di Pietro Grasso al 6,2% di consenso nazionale.

L’ESPRESSO, IL VOTO DEI 18ENNI: QUAL’È IL LEADER PREFERITO?

Un’interessante sondaggio prodotto dal settimanale L’Espresso sul voto e le intenzioni dei neomaggiorenni (i 18enni in sostanza) mostra un duplice dato importante sul fronte dei principali leader politici italiani: da un lato infatti il “primo” scelto in termini di numeri è il cosiddetto “papa straniero”, dall’altro che Renzi resta comunque nonostante la crisi di consenso un punto di riferimento nell’ottica elettorale anche per i giovanissimi. Ebbene, il 44% sceglie di non scegliere: “nessuno dei leader proposti” è stato infatti votato, dimostrando lo scollamento sempre più evidente della politica con i giovani neoelettori: tra i leader attuali invece, è Renzi a conquistare la palma del primo in lista con il 13,4% delle votazioni. Segue a sorpresa Silvio Berlusconi, un 81enne che piace al 11,6% dei neomaggiorenni, poi Luigi Di Maio al 9,7% e Matteo Salvini al 7,2%: più indietro tutti gli altri, da Giorgia Meloni al 4,6% a Emma Bonino al 3,6%, fino a Simone Di Stefano, leader di Casapound che sarebbe votato dall’1,4% dei neo 18enni.

IXÈ, LEADER CENTRODESTRA: BERLUSCONI SPOPOLA

Sembra di tornare indietro nel tempo con lui, e vedendo gli ultimi sondaggi politici si ha la stessa netta e identica impressione: Silvio Berlusconi negli ultimi mesi si è ripreso sui media, sulle tv, sui giornali e anche nella “sensazione” comune della gente normale il ruolo di vero leader del centrodestra, la coalizione che in questo momento più di tutte punta a vincere le prossime elezioni in Primavera. Stando ai sondaggi prodotti da Ixè e pubblicati ad una settimana dal Natale, è stato chiesto agli elettori quale leader dovrebbe guidare il centrodestra visto che ad oggi ancora non si è trovata la quadra a livello interno su chi debba incarnare la nuova campagna elettorale da assoluto protagonista. Gli italiani non hanno dubbi: con il 44% è Berlusconi l’unico e vero leader in grado di poterlo fare; doppiato Matteo Salvini al 25% e Giorgia Meloni al 21%, mentre l’opzione “nessuno di questi” raccoglie solo l’8% (mesi fa sfiorava il 30% invece la volontà di un “papa straniero” per la coalizione larga di centrodestra). I moderati ci sono ancora e al momento spingono per tornare da Berlusconi: Salvini e gli estremismi, per ora, non attecchiscono con piena fiducia..

