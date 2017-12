Luigi Di Maio/ Daniela Martani lo invita a cena: “E' un buon partito, ma forse per me sarebbe un toy boy”

Luigi Di Maio single? Daniela Martani lo invita a cena: “E' un buon partito, ma forse per me sarebbe un toy boy”. Le ultime notizie sul vicepresidente della Camera e l'ex gieffina

02 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Luigi Di Maio (Foto: LaPresse)

Luigi Di Maio è di nuovo su “piazza”, quindi Daniela Martani ci fa un pensiero. Dopo la fine della relazione con Silvia Virgulti, il candidato premier M5s potrebbe prendere in considerazione l'ex gieffina. “È un buon partito, è pure vegano o vegetariano”, ha dichiarato l'ex hostess di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello. Nota per le sue battaglie animaliste, si è pronunciata sul nuovo status sentimentale del vicepresidente della Camera. “Però è troppo giovane per me: io ho 44 anni, lui non so neppure se ne ha 30. Diventerebbe un toy boy per me”, ha precisato Daniela Martani a Ecg Regione, su Radio Cusano Campus. La pasionaria vegana però non ha chiuso completamente la porta a Luigi Di Maio, anzi: “Comunque, lo invito a cena. Diteglielo”. Tra un impegno politico e l'altro, dunque, il deputato grillino che sogna di diventare il nuovo Presidente del Consiglio potrebbe prendere in considerazione l'offerta di Daniela Martani.

LUIGI DI MAIO SINGLE? DANIELA MARTANI SI PROPONE...

Nel corso del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Daniela Martani ha parlato anche di sesso, commentando la notizia della nascita in Germania del primo bordello con bambole. “Visto che ci sono sempre cose per gli uomini e mai per le donne, a questo punto ne serve uno anche per noi. Vogliamo anche noi un bambolotto di silicone, sempre pronto e sempre sorridente”, ha dichiarato l'ex gieffina, lanciando la sua proposta e ammettendo che proverebbe per vivere un'esperienza insolita. “Magari uno da un uomo ha un'aspettativa che poi non viene realizzata, la storia d'amore. A questo punto mi prendo un bambolotto, così non ho complicazioni sentimentali”, ha spiegato Daniela Martani, che non ha escluso categoricamente l'ipotesi di prendersi un bambolotto di silicone, visto che è single. Insomma, non esclude l'esperimento, del resto ci sono in giro tantissimi giochi erotici. “Uno potrebbe provare pure questo. Farlo a tre con un bambolotto per esempio. Meraviglioso”.

