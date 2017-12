Sondaggi Elettorali Politici/ Piepoli: elettori centrosinistra, “Renzi insieme a Bersani e Fratoianni”

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 2 dicembre 2017: intenzioni di voto, elettori centrosinistra chiedono coalizione unita, da Renzi fino a Fratoianni

02 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Renzi e l'unità a Sinistra (LaPresse)

PIEPOLI, ELETTORI CSX SPINGONO PER COALIZIONE UNITA

I sondaggi di Piepoli danno un assist a chi nel Pd ancora ritiene possibile un accordo di massima per la coalizione unitaria in vista delle prossime elezioni politiche: gli elettori del centrosinistra intervistati infatti propendono per il Renzi 3.0, quello che capito di non avere i numeri per poter vincere decide di aprire la porta e non di chiuderla come fatto nel recente passato. L’accordo con la Sinistra extra Pd (Mdp di Bersani e D’Alema e Sinistra Italiana di Fratoianni) al momento ha visto la porta sbattuta indietro davanti al “messaggero” Fassino, incaricato da Renzi di fare da ponte-moderatore: l’avanzata delle destre e la buona percentuale del Movimento 5 Stelle fanno infatti temere una debacle di tutto il campo di centrosinistra e con l’avvicinarsi delle elezioni un possibile nuovo accordo potrebbe anche avvenire. Il 66% degli elettori al momento sarebbe disposto a votare per una coalizione di sinistra unita, da Renzi fino a Civati, da Speranza fino a Fratoianni: il 44% invece sceglie il sistema “proporzionale”, ovvero “il tutti per la propria strada”. Chi avrà ragione?

IPSOS, CHI VINCERÀ LE ELEZIONI? RENZI SOTTO IL 10%

Semplice, veloce e immediato: il sondaggi di Ipsos prodotto negli ultimi giorni chiede agli elettori intervistati chi potrebbe vincere in maniera secca le prossime Elezioni Politiche nella Primavera del 2018. Non chiede chi avrà la maggioranza, visto che al momento nessuno è destinato, con questa legge elettorale e con queste intenzioni di voto, ad avere i numeri giusti per governare senza allargare ulteriormente i cordoni della coalizione. Ma dal punto di vista della vittoria “secca”, gli elettori sono più disposti a dire centrodestra, per il 30% dei casi, mentre il Movimento 5 Stelle insegue con il 26% dei consensi attuali. Malissimo il Pd di Renzi che si ritrova con un bassissimo 9% di possibilità di arrivare davanti ai rivali elettorali. Le esperienze dei governi Letta, Renzi e Gentiloni non hanno convinto e la possibilità di vedere il segretario dem nuovo capo del Governo prossimo è assai complesso, se non al momento quasi impossibile.

