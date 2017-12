ETRURIA & COMMISSIONE BANCHE/ Ghizzoni ‘conferma’ De Bortoli: “Boschi mi chiese di comprare la Banca”

Etruria & Commissione Banche: Ghizzoni (ex Unicredit) "conferma" De Bortoli e inguaia il Pd, “Maria Elena Boschi mi chiese di valutare l'acquisto di Banca Etruria”. Replica dell'ex ministro

20 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Banca Etruria, Maria Elena Boschi nella bufera (LaPresse)

La bomba è esplosa. Non tanto per gravi ripercussioni “specifiche” sul caso Banca Etruria, ma per una vicenda di “opportunità politica” o, se preferite, di conflitto di interessi. Federico Ghizzoni, l’ex ad di Unicredit, questa mattina in Commissione Banche ha di fatto confermato la famosa “indiscrezione” pubblicata da Ferruccio De Bortoli nel suo libro uscito un anno fa e che diede il via alla seconda puntata del “Boschi-gate” dopo la richiesta du sfiducia dei Cinque Stelle bocciata dal Parlamento nel 2014. «L’ex ministro Boschi mi chiese se era pensabile per Unicredit un intervento su banca popolare dell'Etruria», e conferma anche subito dopo lo stesso banchiere, «Incontrai Maria Elena Boschi e mi chiese di valutare l’acquisizione di Banca Etruria. Fu un colloquio cordiale, non avvertii pressioni da parte del ministro e ci lasciammo su queste basi. Da quel momento in poi non ci sono stati ulteriori contatti, le strutture continuavano a lavorare su un'ipotesi di acquisizione di Etruria», spiega ancora Ghizzoni. In un secondo momento chiarisce, provando a “recuperare” dalle dichiarazioni fortissime date alla Commissione che offrono ora l’ex ministro per le Riforme ad un attacco “bipartisan” da tutte le opposizioni di ogni colore e segno: «Non mi fu seccamente chiesto di acquistare Banca Etruria, l'avrei ritenuto inaccettabile. Ma di valutare un intervento in Banca Etruria nell'indipendenza di giudizi. Questo dal punto di vista semantico fa la differenza: la richiesta c'è stata ma non ha leso la capacità di decidere in maniera indipendente», rivela l’ex numero 1 di Unicredit.

LA REPLICA DELL’EX MINISTRO BOSCHI

Secondo Ghizzoni “pressione” sarebbe stata se gli fosse stato detto, “Acquisite Banca Etruria'". Richiesta che, in questi termini, non è avvenuta: «Le pressioni uno lo può sentire o non sentire. Certamente la risposta che diedi per me è una risposta al fatto che l'incontro non ha leso la nostra capacità di decidere in maniera indipendente», conclude Ghizzoni. Il caso-Banche travolge ormai impiego la campagna elettorale con il Pd renziano che ora, dopo le parole di Padoan e Visco (qui le “puntate” precedenti) e di Ghizzoni oggi, dovrà capire che strategia muovere in seguito alle accuse che già piombano da ogni parte. «Confermo relazione iniziale di Ghizzoni. Non ho fatto alcuna pressione. E non ho chiesto IO di acquisire Banca, ma Mediobanca e BPEL. Io ho solo chiesto info. Adesso la parola al Tribunale», replica netta la Sottosegretario per la Presidenza del Consiglio sul suo account Twitter, provando a difendersi dagli attacchi del Parlamento che ne chiedono “la testa”. Non solo, l’ex ad di Unicredit “tira in ballo” anche Carrai, assieme alla Boschi uno dei più stretti collaboratori di Matteo Renzi: «ho ricevuto da Carrai una mail il 13 gennaio 2015, “Solo per dirti che su Etruria mi è stato chiesto nel rispetto dei ruoli di sollecitarti se possibile”. All'epoca che la mia prima reazione fu di chiedermi chi lo aveva sollecitato ma decisi di non richiedere nessun chiarimento. Non volevo aprire altri canali di comunicazione». Unicredit valuto poi in tutta libertà di non far scattare la fase di acquisizione e quindi non se ne fece nulla: «Comunicammo che non eravamo disponibili ad andare avanti e da quel momento in poi anche con Banca Etruria non ci furono più contatti». La polemica politica prevarrà ancora una volta - già lo vediamo ora - e il problema delle banche rischia di non essere il punto più centrale da affrontare: in tutto questo però, le parole “profetiche” di De Bortoli al momento vengono confermate praticamente in tutto. Cosa aveva scritto? Ecco qui sotto l’estratto “fatale”…

Ecco quello che ha scritto @DeBortoliF nel suo libro. Non parla di "pressioni" ma di "valutare una possibile acquisizione". Oggi Ghizzoni conferma de Bortoli, e @meb conferma Ghizzoni. Serve altro? pic.twitter.com/eFnrWBVrdS — Marco Castelnuovo (@chedisagio) 20 dicembre 2017

Confermo relazione iniziale di #Ghizzoni. Non ho fatto alcuna pressione. E non ho chiesto IO di acquisire Banca, ma Mediobanca e BPEL. Io ho solo chiesto info. Adesso la parola al Tribunale. — maria elena boschi (@meb) 20 dicembre 2017

© Riproduzione Riservata.