Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, Demopolis: tra Spelacchio & Banche l’astensione ‘corre’ al 40%

Sondaggi elettorali politici, Elezioni 2018: ultime notizie di oggi 21 dicembre 2017, intenzioni di voto. Tra Spelacchio e Banche, la campagna elettorale fa schizzare l'astensione al 40%

21 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, i problemi della campagna elettorale (LaPresse)

DEMOPOLIS, UN 40% NON INTENDE VOTARE

Le intenzioni di voto prodotte da Demopolis in questi ultimi giorni del 2017 danno un senso “doppio” alle segreterie dei partiti: da un lato i risultati delle singole liste nei sondaggi elettorali, dall’altro il numero di chi ancora oggi si astiene dal voto. Il secondo fa impressione, visto che si dichiara un’affluenza alle urne sul 62%, stando alle risposte degli elettori intervistati: vuol dire che ancora oggi in Italia il primo “vero” partito è l’astensione, prima ancora di Pd, Forza Italia, M5s e compagnia. Un dato da osservare e non dimenticare, specie se si vuole continuare a fare campagna elettorale parlando di Spelacchio, caos Banca Etruria e lotte intestine tra le correnti. Veniamo ai risultati del sondaggio, o almeno “gli altri”: M5s al 29% si conferma la prima lista in Italia, mentre il Pd resta ancorato al 25% con Renzi sempre in crisi. Leggera risalita della Lega che con Salvini ottiene il 14%, sfiorando Forza Italia “ferma” al 15% dopo il boom degli ultimi mesi di Berlusconi. Liberi e Uguali al 7%, Fratelli d’Italia al 5% e le altre liste “raccolte” vedono i satelliti di centrodestra al 2%, mentre quelli di sinistra segnano il dato di 3% di consensi nazionali.

IPSOS, LEADER & FIDUCIA: DA CHI CI SI ASPETTA “BRUTTE SORPRESE”?

È ovvio che l’immagine dell’articolo già vi frega la suspense creata dalla domanda del titolo: ce ne dispiace, ma del resto il nostro tentativo di dissimulare non poteva durare molto. I sondaggi politici espressi da Ipsos hanno provato a sondare il terreno tra gli elettori con una domanda insolita ma assai interessante in vista del dopo elezioni, soprattutto. «Da quale tra questi leader lei potrebbe aspettarsi una brutta sorpresa….?»: bella domanda, volta al tradimento, al cambio casacca, al cambio programma e alle possibili alleanze con partiti non previsti in campagna elettorale dei principali leader italiani. Ebbene, Silvio Berlusconi è il più “prossimo” al tradimento (e non c’entrano le moglie questa volta, ndr): il 24% degli italiani lo ritiene il più “papabile” per una brutta sorpresa dopo le elezioni, seguito dal suo “erede ideologico-politico” Matteo Renzi (19%), al terzo posto Matteo Salvini al 16%. Per il grillino Di Maio il 14%, mentre il più fidato risulta Pietro Grasso con il solo 3% degli elettori che si aspetta brutte novità e possibili tradimenti politici dall’attuale presidente del Senato.

