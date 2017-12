Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, centrodestra oltre il 40% e Pd al minimo storico

Sondaggi elettorali politici, verso le Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra oltre il 40% con Pd & Renzi ai minimi storici

26 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, centrodestra in testa (LaPresse)

EUROMEDIA, INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA SUPERA IL 40%

Natale in casa centrodestra quest’anno è sinonimo di speranze elettorale assai buone: negli ultimi sondaggi politici prodotti da Euromedia in vista delle prossime Elezioni a Primavera 2018 vedono per la prima volta da tempo un dato sopra, anche se di poco, al 40% su scala nazionale facendo sprofondare ancora di più Renzi e il centrosinistra ai minimi storici. Con ordine, ecco le ultime intenzioni di voto pubblicate alla vigilia di Natale: per la compagine di centrosinistra, Pd al 23,5%, Ap allo 0,6%, Insieme (Partito Socialista Italiano-PSI+Green Italia-Verdi Europei+Area Civica) allo 0,7%, Emma Bonino e Radicali al 1,7%, con un netto risultato di 26,5% totale, di fatto pochissimo sopra il solo Movimento 5 Stelle, al 26,3% e in leggera flessione statistica dopo le tante critiche alla gestione di Roma Capitale della giunta Raggi. In netta crescita invece il centrodestra che a livello complessivo raccoglie ad oggi il 40,3%, con Forza Italia al 16,8%, Lega Nord di Salvini al 14,5%, Fratelli d’Italia al 5%, Noi con l’Italia al 1%, Democrazia Cristiana allo 0,7%, Energie per l'Italia, Rinascimento Sgarbi e altri insieme con un 2,1% su scala nazionale. Chiude il movimento Liberi e Uguali con Pietro Grasso, al 6,4%.

IPSOS, LEADER & FIDUCIA: DA CHI CI SI ASPETTA “BRUTTE SORPRESE”?

È ovvio che l’immagine dell’articolo già vi frega la suspense creata dalla domanda del titolo: ce ne dispiace, ma del resto il nostro tentativo di dissimulare non poteva durare molto. I sondaggi politici espressi da Ipsos hanno provato a sondare il terreno tra gli elettori con una domanda insolita ma assai interessante in vista del dopo elezioni, soprattutto. «Da quale tra questi leader lei potrebbe aspettarsi una brutta sorpresa….?»: bella domanda, volta al tradimento, al cambio casacca, al cambio programma e alle possibili alleanze con partiti non previsti in campagna elettorale dei principali leader italiani. Ebbene, Silvio Berlusconi è il più “prossimo” al tradimento (e non c’entrano le moglie questa volta, ndr): il 24% degli italiani lo ritiene il più “papabile” per una brutta sorpresa dopo le elezioni, seguito dal suo “erede ideologico-politico” Matteo Renzi (19%), al terzo posto Matteo Salvini al 16%. Per il grillino Di Maio il 14%, mentre il più fidato risulta Pietro Grasso con il solo 3% degli elettori che si aspetta brutte novità e possibili tradimenti politici dall’attuale presidente del Senato.

