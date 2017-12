CONFERENZA STAMPA GENTILONI/ Diretta streaming video, bilancio fine anno del Governo verso le Elezioni 2018

28 dicembre 2017

Probabilmente la conferenza stampa di fine anno del Premier Paolo Gentiloni (la sua prima, dato che è in sella al Governo da praticamente un anno) sarà l’ultimo atto istituzionale ufficiale prima della convocazione delle prossime Elezioni 2018: l’impressione circolata giorni fa è stata confermata ieri praticamente da tutti le fonti parlamentari principali. Gentiloni si avvia a fare un bilancio-riepilogo del difficile anno appena trascorso, in seguito ha convocato un Consiglio dei Ministri sulle missioni all’estero e poi da ultimo salirà al Colle per discutere con Mattarella delle prossime scadenze. Intanto per la conferenza di questa mattina - prevista alle ore 11 presso l’Auletta dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati - il premier “low profile” che ha ereditato la difficile “reggenza Renzi” prima della debacle sul Referendum Costituzionale, dovrà cercare di ribadire la fondamentale urgenza di “garanzia di stabilità” con cui il suo governo e anche il prossimo dovranno traghettare l’Italia definitivamente fuori dalla crisi economica e sociale. Migranti e conti pubblici: su questi due punti principale dovrebbe puntare quasi certamente il Presidente del Consiglio, portando i risultati del suo governo negli ultimi 12 mesi grazie al lavoro del ministro Minniti sul fronte immigrazione e alla manovra economica messa a punto dal ministro Padoan. Restio alla stampa e ai proclami, Gentiloni risponderà alle varie domande anche scomode che arriveranno - su tutti, Ius Soli e legge elettorale - ma resterà da capire se e come il Partito Democratico vorrà puntare effettivamente su un Renzi in costante calo di consensi e non piuttosto sul leader finora più stimato in Italia. Sì, proprio lui, Paolo Gentiloni.

STASERA MATTARELLA SCIOGLIE LE CAMERE?

Conferenza stampa alle ore 11, Consiglio dei Ministri nel pomeriggio e poi salita al Colle del Quirinale entro metà pomeriggio: Gentiloni incontrerà Mattarella e probabilmente metteranno a punto il timing e le modalità con cui dare inizio alla campagna elettorale verso le Elezioni 2018. Il Presidente della Repubblica tra stasera e domani dovrebbe sciogliere le Camere ma lasciando come prerogativa primaria quella di un Gentiloni con pieni poteri: Mattarella starebbe pensando ad anticipare i tempi per poter arrivare a fare campagna elettorale nei primi due mesi dell’anno (solitamente poco “produttivi” in termini di leggi e riforme) e approfittare di un nuovo governo in sella già all’inizio della Primavera. Con tale iter non sono previste le dimissioni del premier, che dovrebbe restare quindi in carica: Gentiloni ha infatti più volte indicato l'obiettivo di una "chiusura ordinata" della legislatura in pieno accordo con il Capo dello Stato. In questo modo, se per caso le elezioni dovesse presentare più di un ostacolo nell’avere subito una maggioranza chiara e definita (e con questa legge elettorale è assai probabile che non vi sia da subito una coalizione in grado di governare con piena maggioranza), Mattarella si vuole assicurare di avere un Gentiloni con pieni poteri per continuare a fare quanto svolto negli ultimi 12 mesi: un “traghettamento” istituzionale e competente. Giusto prima di Natale, Mattarella ha anticipato di fatto quanto avverrà tra domani e dopo: «le elezioni rappresentano sempre il momento più alto della vita democratica, da affrontare sempre con fiduciosa serenità. Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, sviluppando un dibattito intenso, anche acceso ma rispettoso».

