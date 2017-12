Sondaggi Politici/ Elezioni 2018, Ixè: leader centrodestra, Berlusconi supera Salvini

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: leader centrodestra, Salvini battuto da Berlusconi, analisi verso il voto

28 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Berlusconi "batte" Salvini (LaPresse)

IXÈ, LEADER CENTRODESTRA: SALVINI BATTUTO

Sembra di tornare indietro nel tempo con lui, e vedendo gli ultimi sondaggi politici si ha la stessa netta e identica impressione: Silvio Berlusconi negli ultimi mesi si è ripreso sui media, sulle tv, sui giornali e anche nella “sensazione” comune della gente normale il ruolo di vero leader del centrodestra, la coalizione che in questo momento più di tutte punta a vincere le prossime elezioni in Primavera. Stando ai sondaggi prodotti da Ixè e pubblicati ad una settimana dal Natale, è stato chiesto agli elettori quale leader dovrebbe guidare il centrodestra visto che ad oggi ancora non si è trovata la quadra a livello interno su chi debba incarnare la nuova campagna elettorale da assoluto protagonista. Gli italiani non hanno dubbi: con il 44% è Berlusconi l’unico e vero leader in grado di poterlo fare; doppiato Matteo Salvini al 25% e Giorgia Meloni al 21%, mentre l’opzione “nessuno di questi” raccoglie solo l’8% (mesi fa sfiorava il 30% invece la volontà di un “papa straniero” per la coalizione larga di centrodestra). I moderati ci sono ancora e al momento spingono per tornare da Berlusconi: Salvini e gli estremismi, per ora, non attecchiscono con piena fiducia..

PIEPOLI, IL 50% VUOLE IL RITIRO DI MARIA ELENA BOSCHI

Il caso Banche, assieme al tema dello Ius Soli, è certamente uno dei risvolti politici più spinosi e attuali in vista delle prossime Elezioni Politiche del 2018: secondo i sondaggi prodotti da Piepoli in queste feste natalizie, il caso di Banca Etruria incide e non poco all’interno delle dinamiche da campagna elettorale, ovviamente in casa Pd. Il ruolo del sottosegretario Maria Elena Boschi, implicata (ma non indagata) in alcune udienze e richieste informative sul destino della Banca di cui suo padre era nel CdA (quando era Ministra, ndr) viene visto come a forte rischio nelle prossime elezioni. In particolare, «Alcuni dicono che la Sottosegretaria Maria Elena Boschi dovrebbe ritirarsi dalla politica. Altri dicono che non ci sono ragioni giuridiche o morali per Maria Elena Boschi per ritirarsi dalla politica»: recita così il sondaggio di Piepoli, con gli intervistasti che vengono interrogati sulla loro opinione in merito. Ebbene, il risultato è assai contro la figura di spicco del “giglio magico” di Matteo Renzi: il 47% è convinto che la Boschi dovrebbe ritirarsi dalla politica, il 25% che dovrebbe invece continuare e ricandidarsi, il 21% invece si dice senza opinione in merito.

© Riproduzione Riservata.