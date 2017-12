INTERCETTAZIONI, CDM APPROVA IL DECRETO/ Orlando: "non per pettegolezzi", la stroncatura degli avvocati

Riforma delle intercettazioni, c'è il via libero definitivo del Consiglio dei ministri: ecco cosa cambia, le parole del Ministro della Giustizia Orlando

29 dicembre 2017 - agg. 29 dicembre 2017, 17.35 Carmine Massimo Balsamo

Andrea Orlando (LaPresse)

Intercettazioni, CdM approva il decreto e non mancano le polemiche. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha sottolineato l’importanza della riforma, che non è stata condivisa in toto dall’ambiente dei magistrati. Chi si schiera contro questa nuova legge, che verrà pubblicata nel gennaio 2018 e sarà attiva a partire da sei mesi dopo, è l’ambiente degli avvocati, come riporta Il Secolo XIX. "È una riforma che non possiamo considerare positiva perché per tutelare privacy e riservatezza si è scelto di limitare fortemente il diritto di difesa. Il che crea danni significativi a chi si trova coinvolto il vicende giudiziarie. Già oggi difendere e complicato. Un domani diventerà pressochè impossibile, tanto meno nella fase cautelare", il giudizio dell’Unione delle camere penali. Continua a fare discutere, dunque, la riforma delle intercettazioni: una battaglia che sarà portata avanti e contestata anche nei prossimi mesi, tra il tema dei colloqui indagato-avvocato e il ruolo della stampa. (Agg. Massimo Balsamo)

INTERCETTAZIONI, CDM APPROVA IL DECRETO

Riforma delle intercettazioni, è arrivato il via libero definitivo del Consiglio dei ministri. La riforma entrerà in vigore a sei mesi dalla sua pubblicazione, che è prevista per il gennaio 2018, tranne che per la norma che sancisce il diritto dei giornalisti ad avere una copia dell’ordinanza di custodia cautelare che sarà efficace tra un anno. Diverse i cambiamenti che apporterà la riforma, a partire dall’eliminazione dei borgliacci degli ascolti irrilevanti: saranno trascritte solo le intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini, mentre le altre finiranno in un archivio sotto la responsabilità del pubblico ministero. All’interno delle ordinanze, inoltre, finirà solo l’essenziale: niente più colloqui irrilevanti e che coinvolgono terzi, estranei alle indagini. Cambiamenti rilevanti anche per ciò che riguarda i colloqui tra indagato e avvocato: non sarà possibile verbalizzare le parole tra le due parti quando la captazione avviene per sbaglio. Infine, per la prima volta viene sancito il diritto che i giornalisti potranno avere una copia dell’ordinanza di custodia, una volta che l’atto sia stato reso noto alle parti.

LE PAROLE DEL MINISTRO ORLANDO

La riforma, che verrà pubblicata a partire da gennaio, è stata difesa dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. Ecco le sue parole riportate da Il Secolo XIX: "Abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità e non per alimentare i pettegolezzi o distruggere la reputazione di qualcuno". Continua il ministro, sottolineando come il provvedimento "senza restringere, ma anzi autorizzando ad intercettare in un modo più agevole, impone una serie di vincoli e divieti che impediscono di usarle come strumento di diffusione di notizie improprie". Non mancano le critiche da parte dei magistrati: "Non una bocciatura, ma nemmeno una condivisione entusiastica. Aver acceso una riflessione molto attenta su intercettazioni e privacy è un passo avanti culturalmente importante che condividiamo. Ma dal punto di vista delle modalità operative scelte si poteva fare meglio, qualche ombra è rimasta", le parole di Eugenio Albamonte dell’Associazione nazionale magistrati.

