CONTRO DISCORSO FINE ANNO BEPPE GRILLO/ Diretta streaming video: il leader M5S fa il verso a Mattarella

Beppe Grillo, il contro discorso di fine anno del leader del Movimento 5 Stelle al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: principi, visioni, video

Beppe Grillo (LaPresse)

Anche oggi, 31 dicembre 2017, è in programma il contro discorso di fine anno di Beppe Grillo. Dovrebbe andare in onda in diretta streaming video sul blog e sul profilo Facebook del leader M5s. Si tratta della risposta del leader del Movimento 5 Stelle al messaggio del Presidente della Repubblica agli Italiani per il Nuovo Anno, in cui Sergio Mattarella fornisce al popolo italiano un consuntivo dei traguardi politici, sociali e comunitari raggiunti nell’anno solare che termina. Dichiarazioni molto attese, così come quelle di Beppe Grillo: il capo politico del Movimento Cinque Stelle terrà l’ormai noto ‘contro discorso di fine anno’, in cui il comico risponderà punto su punto al Presidente della Repubblica e presenterà principi e visioni del Movimento, che si appresta ad entrare in campagna elettorale in vista delle elezioni politiche, in programma il prossimo 4 marzo 2018. Circolano le prime indiscrezioni sul discorso che Beppe Grillo terrà, che dovrebbe essere composto da annunci meno eclatanti rispetto agli anni scorsi. Sarà un intervento di “visione e per guardare al futuro”, come sottolinea l’Huffington Post, con il leader del M5S che difficilmente toccherà temi quale il programma e le candidature in vista delle elezioni.

IL CONTRO DISCORSO DI BEPPE GRILLO AL MESSAGGIO DI FINE ANNO DI MATTARELLA

Il contro discorso di Beppe Grillo di fine anno andrà in onda in diretta streaming sul suo blog e sulla sua pagina Facebook. Nel 31 dicembre 2016 il comico ha sottolineato l’importanza del Movimento Cinque Stelle nel panorama politico italiano, per l’avere il merito di aver rotto un sistema che viveva da cinquanta anni. Un discorso patriottico, in cui Grillo ha sottolineato: “Siamo italiani, lo voglio gridare per la prima volta, anche se non sono patriota nel senso letterale della parola. Per me la patria è la lingua: io parlo italiano, quindi sono italiano, ma questo italiano deve essere in tutto il mondo. Siamo i migliori e lo dimostreremo: siamo la sintesi, come M5S, dei migliori in Italia. Arrivederci a tutti ed auguri”. Il contro discorso del comico verrà presumibilmente affiancato da dichiarazioni dei principali esponenti stellati, a partire dal candidato premier Luigi Di Maio, che nel 2016 ha postato un video sulla sua pagina Facebook, passando per il sindaco di Roma Virginia Raggi.

PRINCIPI E VISIONI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Secondo quanto riporta l’Huffington Post, l’ambiente Movimento Cinque Stelle ha fatto trapelare che Beppe Grillo non darà l’annuncio di nuove regole riguardo le candidature in vista delle elezioni politiche di marzo: il leader stellato farà un intervento in chiave futura, durante il quale verranno ricordati i “principi che hanno portato alla nascita del M5S”. La parte programmatica del movimento infatti verrà delegata al candidato premier Luigi Di Maio, che nelle ultime settimane ha fatto il giro di Italia, in particolare in Lombardia dove presto si terranno le elezioni regionali. In attesa delle regole ufficiali per le candidature, per le quali sono attese novità rilevanti rispetto a cinque anni fa, da casa M5S trapelano le intenzioni dei vertici: "È stato trovato un modo per evitare che ciò che è successo nella diciassettesima legislatura e cioè che anche tanti dei nostri eletti hanno lasciato il gruppo".

Una situazione sulla quale i grillini, in particolare il loro leader, si sono soffermati attraverso una clausola da inserire nel codice di comportamento del movimento, così da ostacolare il classico ‘cambio di casacca’. Grande attesa, dunque, in vista delle dichiarazioni di Beppe Grillo.

