Sondaggi Elettorali Politici/ Ixè, collegi uninominali: seggi, centrodestra al top (ma senza maggioranza)

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 4 dicembre 2017: intenzioni di voto, seggi collegi uninominali con il centrodestra al top, anche se manca la maggioranza

04 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, seggi e collegi (LaPresse)

IXÈ, SEGGI COLLEGI UNINOMINALI: CENTRODESTRA AL TOP

Non avrà la maggioranza e al momento ha grossi problema di leadership interna specie in vista del post-Elezioni, ma il centrodestra secondo i sondaggi resta in assoluto vantaggio sia nel concludere davanti a tutti le prossime urne e sia sul fronte dei collegi uninominali, ovvero una parte consistente dell’attribuzione di posti in Parlamento secondo la legge elettorale del Rosatellum bis. Stando al sondaggi Ixè, a livello general su tutta l’Italia, sono 18 quelli conquistabili ad oggi dal centrosinistra, 0 dalla Sinistra, 27 dal Movimento 5 Stelle e addirittura 64 dal centrodestra che compierebbe così un incredibile exploit, triplicando Renzi e doppiano Luigi Di Maio. A livello territoriale, al Nord Renzi prenderebbe solo 2 seggi, il centrodestra 30, i grillini 5 e ovviamente nessuno alla Sinistra. Guardando alle Regioni “rosse” del centro Italia, vince il centrosinistra con 13 seggi, davanti ai 6 M5s e ad unico di Forza Italia, Lega Nord e FdI. Da ultimo, Lazio, Sud e Isole raccolgono solo 3 seggi per Pd e alleati, 13 per il Movimento 5 Stelle e ben 33 per il centrodestra, sempre a livelli di ripartizione territoriale dei collegi uninominali.

PIEPOLI, FIDUCIA LEADER: GENTILONI E DI MAIO AGLI ANTIPODI

Il particolare sondaggio di Piepoli pubblicato dalla Stampa venerdì scorso ha provato a chiedere agli intervistati una giudizio in termini di “marketing” rispetto ai principali leader politici del nostro Paese: sono state applicate le consuete categorie che si usano nelle indagini di ricerca di mercato sulla politica nostrana, e il risultato vede due leader emergere più di tutti, Paolo Gentiloni e Luigi Di Maio, in testa a due classifiche agli antipodi. Alla domanda, “quale prodotto ha soddisfatto di più?”, i giudizi hanno visto Gentiloni raccogliere il 44%, seguito da Pietro Grasso (neo leader della lista di Sinistra “Liberi e Uguali”) al 43%, poi più indietro Dario Franceschini al 38%, Laura Boldrini al 32% e un Renzi “ricacciato” indietro al 30% del consenso. Una seconda domanda ha invece visto l’emergere del giovane leader dl Movimento 5 Stelle: “qual’è il prodotto più vitale che secondo Lei si venderà bene?”. La risposta vede Di Maio al 41% delle scelte, il 39% paga per Berlusconi, poi Salvini al 38%, Gentiloni al 36% e da ultimo Pietro Grasso al 29%.

