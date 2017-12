Sondaggi Elettorali Politici/ Tecnè, borsino coalizioni: centrodestra, mirino al 40%

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 6 dicembre 2017: intenzioni di voto, borsino coalizioni con il centrodestra che sfiora il 40%, calo di Renzi e della Sinistra

06 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (LaPresse)

TECNÈ, BORSINO COALIZIONI: CENTRODESTRA SFIORA IL 40%

Gli ultimi sondaggi prodotti da Tecnè iniziano ad essere assai interessanti in vista delle prossime elezioni: a qualche mese dal voto, il “borsino” delle coalizioni principali condotto dall’istituto di statistica e sondaggistica vede una crescita netta e costante del centrodestra unito di Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e altri piccoli satelliti (fuori Alternativa Popolare e Udc, per ora). Renzi invece perde ancora, -1,5% nel giro di un mese, mentre il Movimento 5 Stelle resta in totale stallo e le Sinistre extra Pd avanzano a passo da lumaca. Al momento, il 37,7% del centrodestra è cresciuto e arrivato fino all’attuale 38,4%, davvero ad un passo da un importante 40% che garantirebbe di fatto il Governo del Paese dopo le elezioni. Resta il problema della leadership interna e su questo sperano gli avversari di poter ancora recuperare nel giro dei prossimi mesi: centrosinistra (Pd, Ap, Campo Progressista e altri minori) non va oltre il 27,7%, il Movimento 5 Stelle invece resta al 25,8%, con le Sinistre che salgono fino al 7%, che sarebbe molto utile a Renzi per provare a ricucire lo strappo con gli elettori dem.

PIEPOLI, LEADER SINISTRA UNITA: SFIDA RENZI-GRASSO, MA VINCE LA DISPERSIONE

I sondaggi prodotti da Piepoli mostrano come gli elettori di centrosinistra e in generale della sinistra in Italia, davanti ad un numero piuttosto elevato di possibili leader in grado di rappresentarli unitariamente, scelgono quelli che per ora si presenteranno davvero alle prossime elezioni. Matteo Renzi e Pietro Grasso: sono loro due i più votati per la domanda “chi potrebbe essere il leader della Sinistra unita?”. Il problema è che sono scelti con un numero molto basso di percentuale, il che dimostra ancora una volta come nella sinistra la “dispersione” dei voti e la perdita di un polo aggregativo non porti altro che un futuro molto simile al proprio passato. Renzi e Grasso al 13%, Pierluigi Bersani al 9% e Giuliano Pisapia all’8%: dietro tutti gli altri, con Franceschini (6%), Laura Boldrini e Marco Minniti al 5%, Graziano Delrio al 4%, Massimo D’Alema al 3% e Roberto Speranza al 2% dei consensi.

