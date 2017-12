SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Swg: 5Stelle in testa, Meloni meglio di Liberi e Uguali

Sondaggi elettorali politici, ultime notizie di oggi 8 dicembre 2017: intenzioni di voto, M5s davanti con la lista Liberi e Uguali che fa peggio di Fratelli d'Italia

08 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, centrodestra in testa (LaPresse)

SWG, INTENZIONI DI VOTO: MELONI MEGLIO DELLA SINISTRA

Nelle ultime intenzioni di voto prodotte da Swg sondaggi, si scopre come la lista di Sinistra “Liberi e uguali” nata di recente con la federazione di Mdp, Sinistra Italiana e Possibili non riesce al momento a fare meglio di un unico partito, Fratelli d’Italia, che in maniera silenziosa resta il “leader” dei piccoli partiti. Venendo ai numeri, è il Partito Democratico che, secondo Swg, ottiene la palma di prima lista nel Paese, seppur con un basso 26,2%; chiude davanti al Movimento 5 Stelle, al 25,7%, e a Forza Italia (14,8%) sempre più ormai nel ruolo di primo partito all’interno del centrodestra. Dietro tutti gli altri, con Lega Nord al 13,5%, FdI appunto con il 5,1% e lista di Sinistra al 4,9%; per chiudere, Ap al 2,6%, Campo Progressista all’1,2%, Radicali al 1%, come Rifondazione Comunista. Sul fronte coalizioni invece, il centrosinistra ad oggi raccoglierebbe il 32,1%, il centrodestra al 34% e una listona di sinistra che oltre il 6-7% al momento non riesce proprio ad andare.

IPSOS, VERSO LE ELEZIONI: I TEMI CARDINE DELLA CAMPAGNA

Si va verso le elezioni politiche, ormai nessuno ha più dubbi anche tra i vari partiti che hanno di fatto iniziato più o meno tutti ad affilare i coltelli per la prossima decisiva campagna elettorale. Nei sondaggi diffusi da Ipsos si è provato a chiedere agli elettori intervistati quali siano al momento e quali dunque saranno tra qualche mese i temi più forti e principali delle campagna verso le nuove Elezioni Politiche 2018. Le risposte vedono fuori dai radar degli interessi macro-generali temi come Ius Soli, Biotestamento, ma anche scuola, sanità e Pubblica Amministrazione restano sullo “sfondo” rispetto ad altri argomenti considerati molto più urgenti. Ad esempio, su tutti, il lavoro e la forte disoccupazione nonostante il Job’s Act preoccupano il 52% degli elettori, mentre le pensioni al 20%, le tasse al 13% e la sanità al 12% rappresentano gli altri temi principali che influenzeranno maggiormente la scelta di voto alle prossime urne.

