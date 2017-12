SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Ipr Marketing, Berlusconi o Di Maio: gli italiani ‘danno ragione’ a Scalfari

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie di oggi 9 dicembre 2017: intenzioni di voto, Berlusconi o Di Maio? Gli elettori puntano sul Cav, come Scalfari: i politici "prodotti"...

09 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Luigi Di Maio (LaPresse)

IPR MARKETING, DI MAIO O BERLUSCONI?

I sondaggi elettorali stilati da Ipr Marketing approfondiscono ancora una volta la figura attuale di Silvio Berlusconi, uno dei punti di massimo interesse e imprevedibilità verso le prossime urne: non si sa se può candidarsi, non si sa se sarà lui il leader della coalizione, non si sa se gli italiani si fideranno ancora una volta dell’ex Cav. Insomma, poco saputo, tanto immaginato e i sondaggi che provano ad anticipare le mosse: secondo i dati raccolti da Ipr, il 45% ad oggi ritiene che Berlusconi abbia ancora un profilo adatto per essere eletto prossimo Presidente del Consiglio, comunque un dato alto dopo tutto il passato che è stato e vista la concorrenza molto più “giovane”. Il 41% lo ritiene invece fuori tempo e inadatto, il 14% decide di non esprimersi: da ultimo, è stato chiesto agli elettori intervistati cosa farebbero di fronte ad una domanda topo quella fatta da Giovanni Floris a Eugenio Scalfari qualche giorno fa a Di Martedì. Ebbene, anche questa volta Berlusconi risulta il male minore in una sfida tra lui e Luigi Di Maio: 55% per l’ex Cav, il 45% per il leader M5s. Gli elettori “stanno” con Scalfari, evidentemente..

PIEPOLI, IL “PRODOTTO” GENTILONI SODDISFA..

Guardando lo strano sondaggio di Piepoli pare di trovarsi in una indagine di mercato: e infatti lo scopo della rilevazione è proprio questa, provare ad applicare alla politica i metodi e le indagini di mercato per provare a intercettare l’elettore sotto un altro aspetto, più imprevedibile. Ebbene, alla domanda sulla particolare “soddisfazione del prodotto”, i leader politici esposti fungono da altrettanti “prodotti” pronti per essere giudicati. Insomma, soddisfatti o rimborsati: tranne il secondo elemento - purtroppo per gli elettori - il primo punto è stato risposto a dovere. E Paolo Gentiloni risultato il prodotto, ops, il politico più scelto con il 44% dei consensi: segue subito dietro Pietro Grasso con il 43%, mentre al terzo posto troviamo Dario Franceschini, ministro della Cultura e anche lui finito davanti al suo stesso segretario col 38% dei consensi. Già, Matteo Renzi: il segretario Pd non viene visto come “sinonimo” di soddisfazione con grande vigoria: al quinto posto, con il 30%, battuto addirittura dalla Presidente della Camera Laura Boldrini. In vista delle prossime elezioni, chissà se i “prodotti” sapranno anche dare qualche certezza in più rispetto alle solite “promesse” contenute negli spot elettorali, molto simili su questo punto alle pubblicità dei prodotti commerciali..

