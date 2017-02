RETROSCENA/ Il piano di Renzi (per votare domani) che non piace a Mattarella

Gioco a rimpiattino tra Renzi e Berlusconi. Silvio aspetta di capire quale sarà la prossima mossa di Matteo, se — e al momento è così — insisterà sul voto a giugno o addirittura ad aprile. Gli emissari del Cavaliere sono tornati a parlare con gli ambasciatori dell'ex premier. L'offerta è estendere il premio alla coalizione, mettere uno sbarramento uguale per Camera e Senato (al 5% o anche più basso), capilista bloccati anche al Senato, tanto per rispettare l'esito referendario che attestava una maggiore esigenza di partecipazione del popolo come rilevato da Mattarella.

Un'offerta simile è targata anche Area popolare (Ncd-Centristi per l'Italia), che stasera — alla presenza di Alfano — si è riunita per fare il punto. Ma i vertici di Pd e FI al Senato starebbero anche discutendo su un Mattarellum rovesciato, aumentando fino al 50% la quota di proporzionale. Però — riferiscono fonti dem — in questo caso il lavoro sarebbe lungo e Renzi difficilmente potrebbe approvare questa direzione.

Il Cavaliere è comunque disponibile a portare avanti un lavoro di modifica con il Pd sulla legge elettorale, ma vuole il voto a ottobre, nella speranza che la Corte di Strasburgo prima gli ridia l'agibilità politica.

Ma lo scontro è tutto nel Pd. Con Bersani che ha spiegato di non minacciare la scissione ma allo stesso tempo di non garantire nulla, perché occorre assicurare un momento di democrazia interna, con il congresso. Bersani dice no ad un gioco allo sfascio: Grillo ha controllato l'ondata di populismo, ma ne arriverà un'altra. La tesi è la stessa di D'Alema, ovvero che in presenza di un "blitz" renziano occorrerà mettere un argine, pur premettendo che nessuno in realtà vuole uscire dalla propria casa. Il piano A di Bersani prevede un campo più aperto, senza alcun abbandono, un fronte con dentro Emiliano, D'Alema, un mix di vecchi e nuovi dirigenti con prospettiva anti-renziana.

Renzi invece domani farà partire il timing per un tentativo di accordo sulla legge elettorale. Partendo dal Mattarellum con un giro di consultazioni. L'alternativa è il voto subito. Il Pd si prepara insomma ad accelerare sulla legge elettorale. Nelle prossime ore, spiega un deputato dem di primissimo piano, sarà avviata un'iniziativa "formale" nei confronti degli altri partiti, per chiedere di avviare un confronto, senza attendere l'arrivo delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum. Il Pd, infatti, vuol arrivare alla direzione del 13 febbraio potendo dire se c'è o no una volontà concreta di discutere. E l'interlocutore privilegiato, per il Nazareno, è Forza Italia, che però non ha alcuna fretta di andare al voto.