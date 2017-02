SCENARIO/ Folli: Franceschini mollerà Matteo sul più bello

C'è una situazione politica che appare sempre più ingarbugliata e arrivano nuovi dati economici che lasciano esterrefatti, dopo tutte le manovre che ha fatto la Banca centrale europea in questi anni. Ma non c'è solo questo da mettere in conto, vedendolo da un angolo italiano. Il tutto è condito dall'eco del contenzioso che avviene negli Stati Uniti sulle misure adottate da Donald Trump e un quadro geopolitico che sta mutando, con un'Europa che sembra sull'orlo di un passaggio decisivo per la sua sopravvivenza, o per la sua continuazione di vivere, o per i suoi necessari mutamenti. In attesa degli incontri tra Trump e il leader britannico Theresa May e poi con il leader russo Vladimir Putin.

Non sfugge tutto questo a uno dei più bravi analisti politici italiani come Stefano Folli, ex direttore del Corriere della Sera, oggi editorialista-principe di Repubblica.

Folli, lei ha scritto ieri che anche la correzione della manovra ci mette in una situazione imbarazzante con l'Europa. Come vede i tempi per andare a elezioni? Meglio: quanto tempo ci vorrà per varare una nuova legge elettorale?

E' inutile farsi illusioni da parte di qualcuno. Ci vorranno mesi per avere una nuova legge elettorale e quindi andare alle urne. Diciamo che facciamo anche presto, ma quattro o cinque mesi ci vogliono sempre. E non mi sembra, tra l'altro, che ci sia gran voglia, tranne in Matteo Renzi, di andare a votare, a parte le dichiarazioni di altri leader. Quindi il segretario del Pd avrà le sue difficoltà per raggiungere lo scopo di un voto nel giro di poco tempo.

Eppure tutta la strategia di Renzi, con la volontà di raggiungere il 40 per cento, sembra poggiare su questo obiettivo.

E questo mi sembra abbastanza azzardato. Mi pare che Renzi stia anche sbagliando un poco. Non so proprio come possa raggiungere il 40 percento nelle condizioni in cui si trova il suo partito e lo stato di tripartizione e di frammentazione dell'attuale politica italiana, con una legge elettorale ben diversa dall'Italicum. Lasciamo perdere l'opposizione che gli sta facendo Massimo D'Alema e l'area post-comunista, dentro e fuori il Pd. Io ritengo che anche la parte ex democristiana, quella di Franceschini, tanto per citare un nome, agisca secondo i vecchi metodi democristiani, facendo mosse che alla fine isolano il segretario e fanno capire che non hanno voglia di andare a votare subito. Ma poi perché tanti parlamentari del Pd dovrebbero accettare di andare a casa in anticipo?

Mi pare che lei stia pensando, complessivamente, a una situazione politica, economica e sociale talmente complicata che è difficile immaginare una consultazione elettorale nel giro di poco tempo.