Ultimi sondaggi/ Elettorali e Politici: intenzioni di voto, M5s tallona il Pd (Oggi, 1 febbraio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, IL DISTACCO TRA PD E M5S (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Non sono concordi gli ultimi sondaggi elettorali e politici sul distacco tra i primi due partiti italiani, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. C'è chi indica un divario di solo un punto percentuale e chi di oltre tre, passando per due. Sta di fatto che il M5s sta tallonando il Pd nelle preferenze degli elettori. In base ai risultati degli ultimi sondaggi effettuati da EMG Acqua per La7 Srl il 27- 29 gennaio scorso, la distanza tra i due partiti sarebbe di oltre tre punti percentuali. Al campione di elettori è stato infatti chiesto di supporre di trovarsi nella cabina elettorale per le elezioni politiche e di indicare la propria ipotesi di voto. E nelle risposte il Partito Democratico è risultato primo con il 31.2% delle preferenze contro il 28.0% del Movimento 5 Stelle: secondo questi sondaggi elettorali e politici il M5s sarebbe quindi indietro rispetto al Pd di oltre 3 punti. Poi, al terzo posto, si piazza la Lega Nord con il 14.0% delle intenzioni di voto, segue Forza Italia con l'11.6%, Fratelli d’Italia – An con il 4.5% e il Nuovo Centro Destra con il 3.3%. Per quanto riguarda gli altri pariti, Sinistra Italiana raggiungerebbe il 3.0% e altri partiti il 4.4%. Infine il 2.1% finirebbe, in base a questi ultimi sondaggi, in schede bianche o nulle.

