VIRGINIA RAGGI INDAGATA / Comune Roma, Lombardi: “dossier Marra al sindaco contro De Vito” (M5s news, oggi 1 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: LA “NEMICA” LOMBARDI E IL DOSSIER CHE INGUAIA IL SINDACO (M5S NEWS) - Mentre ancora si attende la comparsa di Virginia Raggi in procura a Roma per rispondere dei reati di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico, spunta un altro possibile guaio contro il sindaco di Roma, questa volta “dovuto” dalla sua compagna di Movimento 5 Stelle, nonché ormai nota rivale interna al M5s romano, Roberta Lombardi. Secondo il Fatto Quotidiano la deputata Roberta Lombardi si è recata in procura ed ha messo nero su bianco l'accusa, citando il nome di un collaboratore del M5s capitolino riguarda ad un dossier con cui si cercava di silurare il principale avversario alla Comunarie grilline per eleggere il candidato alle Amministrative della scorsa Primavera. In sostanza, questa la grave accusa presunta rilanciata dalla Lombardi (lo ricordiamo, secondo quanto riportano i colleghi de Il Fatto): Raffaele Marra, l'ex braccio destro della sindaca di Roma ora in carcere per corruzione, avrebbe fornito a Virginia Raggi e alla sua ombra Daniele Frongia, il dossier con cui tentare di silurare Marcello De Vito. Nel dossier si fa presente una presunta accusa ai danni di De Vito su presunti abusi edilizi, e per questo a pochi giorni dalle Comunarie veniva convocato dallo stato di massima del M5s a Roma, Carla Ruocco, Alessandro Di Battista, Roberta Lombardi e Paola Taverna, e “processato” dai colleghi di fatto delegittimando agli occhi degli elettori De Vito nella corsa contro la Raggi alle Comunarie. È ovvio che se tutto questo venisse confermato anche dalla Procura, si tratterebbe di un pericoloso atto di ricatto che Marra avrebbe in “canna” contro la Raggi, con il sindaco romano che fino all’ultimo ha tentato di difendere il suo collaboratore proprio per difendere la propria posizione. Solo il tempo e i giudici potranno dire se queste sono solo fantasiose ricostruzioni o preoccupanti verità all’interno della vita del Movimento 5 Stelle romano.

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: QUANDO VERRÀ SENTITA IN PROCURA? (M5S NEWS) - Doveva comparire il 30 gennaio scorso in Procura Virginia Raggi per rispondere delle accuse di falso in atto pubblico e abuso di ufficio: l’avvocato ha però incassato il Sì per un rinvio della convocazione in settimana e dunque tra la giornata di domani fino a venerdì ogni giorno è “buono” per l’attesissimo interrogatorio al sindaco di Roma, nei guai seri dopo l’arresto di Raffaele Marra e il report dell’Anac riguardo il suo coinvolgimento nella nomina del fratello dello stesso Marra. In base a quanto si apprende da fonti giudiziarie l'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuto dopo Natale sulla della relazione dell'Anac sulla nomina di Renato Marra inviata in Procura il 21 dicembre. Il pm di Roma sostiene che il sindaco Raggi avrebbe detto il falso alla responsabile anticorruzione del Campidoglio e in questo modo non avrebbe impedito al fratello di Raffaele di essere nominato direttore del dipartimento Turismo del Comune di Roma. Per la prima cittadina a Cinque Stelle della Capitale i guai non finiscono, visto che lo stesso Raffaele Marra risulta indagato anch’egli per concorso in abuso di ufficio nell’inchiesta della nomina del fratello: sempre secondo fonti giudiziarie dell’Ansa, «Tra le carte dell'inchiesta anche alcune chat tra i fratelli Marra e la conversazione tratta da Telegram in cui la Raggi si lamenta con Raffaele Marra di non aver saputo dell'aumento di stipendio del fratello Renato. Le chat erano presenti nell'indagine che ha portato il 16 dicembre all'arresto di Marra per corruzione».

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: IL “BIVIO” MISTERIOSO DEL SINDACO (M5S NEWS) - La risposta nei giorni scorsi su Facebook della stessa Virginia Raggi è stata immediata, «La procura sta ancora indagando e mi ha chiamato per sentirmi. E' poco serio mettermi in bocca cose che non ho mai detto, queste ricostruzioni sono solo giornalistiche, non credo siano vere. Mi hanno chiamato, andrò a rispondere. Mi immagino che tra un po' diranno che ho anche ucciso qualcuno». Fa riferimento anche alle ricostruzioni giornalistiche per cui il sindaco starebbe pensando al bivio tra giudizio immediato (con forte rischio di condanna) o patteggiamento per limitare i danni. Il collega Carlo Bonini su Repubblica nei giorni scorsi infatti aveva illustrato il grosso problema in caso M5s proprio per la scelta che Virginia Raggi e (forse) parte del Movimento 5 Stelle dovranno farei nei prossimi mesi. Patteggiare ammettendo di aver detto il falso - la sindaca ha sostenuto davanti anche all’Anac di aver scelto lei la nomina del fratello di Raffaele Marra, ma smentita dalla testimonianza resa in Procura dall'assessore allo sviluppo economico Adriano Meloni "Fu Raffaele Marra - ha detto a verbale Meloni - a suggerirmi la nomina del fratello Renato quale direttore del dipartimento per il turismo" - oppure licere di andare a difendersi in Udienza ma col rischio forte di vedere la condanna non solo per falso ma anche abuso di ufficio e in quel caso la sospensione sarebbe forzata per legge. Inutile dire come l’orizzonte dei grillini sia tutt’altro che chiaro… (Niccolò Magnani)

